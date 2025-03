Co se můžeme naučit od mladých

Zuzana má zvláštní dar. Umí se hroutit i smát zároveň a pro výstižná slova nechodí daleko. „Mobil mám v ruce tak osm hodin denně,“ vypráví. „Beru ho do ruky, abych zahnala negativní myšlenky. Pak se z toho cítím na hovno. Tak si znovu vezmu mobil, abych zahnala myšlenky, že se cítím na hovno. Tak je to pořád dokola. Tak nevím, to je asi možná trochu špatně,“ pronese ironicky a vyprskne smíchy. Pak se odmlčí. A znovu vyprskne smíchy.