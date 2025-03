TikTok, e-cigarety i menstruační pomůcky zdarma. Jaká témata řeší stranické mládežnictvo

„Před 35 lety se sjednotili mladí a další a dokázali zahájit změnu režimu od totality k demokracii, o tyto hodnoty musíme pečovat dohromady, vzdělávat a upevňovat je,“ prohlásil loni v listopadu Tomáš Pavelka, tehdejší šéf Mladých starostů (dnes je vede Zdena Kašparová) a současně starosta severomoravských Mořic, když společně s dalšími předsedy založil Asociaci mládežnických politických organizací, která má mladé v politice spojovat a umožnit jejich spolupráci napříč politickým spektrem. Skončí tedy s jejich přestupem do velké politiky třeba nekonečné obstrukce? V následující anketě odpovídají předsedové a předsedkyně mládežnických líhní na to, co se jejich organizacím daří ve „velké politice“ skrze mateřské strany ovlivňovat a zda se jim povedlo někdy prosadit vlastní návrh.