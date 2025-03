Polejem se kvalitním betonem

Uprostřed jedné listopadové noci roku 2024 mě s kolegou vyhazují od vstupu do berlínského klubu KitKat. Zaměstnanci u dveří rychle registrují, že nemáme „kinky dress code“ (vnímám to nejspíš jako „vyzývavý, až vulgární“). Pro klub, proslulý už roky svým velmi otevřeným přístupem k sexualitě, je to norma. Víme, že náš outfit splňuje spíše místní „industry standard“ (striktní černá, kůže, barevný kožich, decentní sportovní boty). Přesto to zkoušíme. Přemlouváme osádku, že jsme „ze scény“ a rozhodně víme, jak se máme uvnitř chovat. Pokoušíme se prodat svůj autentický liberalismus. Marně.