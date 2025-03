MAGA make-up, clean girl, tradwives, quiet luxury – a další

I zdánlivě nevinný tiktokový trend může spustit lavinu malé kulturní války. V listopadu 2024 pověsila komička a influencerka Suzanne Lambert na TikTok parodické video, v němž krátce po zvolení Donalda Trumpa nabídla tutorial na „republikánský make-up“. Střílela si v něm z nejrůznějších komentujících na svém profilu, které souhrnně pojmenovala jako „Maga girlies“ (Maga holčiny). Její „MAGA make-up“ se vyznačoval výrazně nesedícím odstínem, obočím silně překresleným černou tužkou, řasami slepenými neúměrným množstvím řasenky, tvrdou černou oční linkou a rty v nenápadné tělové barvě: „Pleť na make-up rozhodně nijak nepřipravujte. Chceme přece, aby byla co nejvíce vidět textura… řasenku si klidně otiskněte nad horní víčka…“ zněly z jejích úst rady a tipy, které jsou ve všeobecném rozporu s tím, jak se dnes líčíme nebo pečujeme o pleť. Její „styl“ parodoval a přeháněl vzhled, který je typický pro některé z výrazných republikánských představitelek, od Trumpovy mluvčí Karoline Leavitt přes tajemnici pro vnitřní bezpečnost Kristi Noem až po političku Nancy Mace z Jižní Karolíny. S tím, jak se z videa stal virální trend a efektem sněhové koule nabíral další a další uživatele, začal dosahovat čím dál vyšších levelů parodie. Z poměrně decentní satiry se stal prostředek, skrze nějž mnoho liberálních tvůrců a tvůrkyň obsahu vyjadřovalo svoji nespokojenost. Jako forma odporu zde posloužila věc generacím Z a alfa vlastní: videonávod na to, jak se namalovat. Parodie pomalu, ale jistě ztrácely na subtilnosti, make-up byl čím dál oranžovější (odkaz na samotného Trumpa) a flekatější, pudr drolivější, řasenka cuckatější, oční linky čím dál nepřesnější a obočí přetažené tak, jako by se je někdo pokoušel namalovat se zavřenýma očima. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat: vyrojila se videa, která začala na oplátku parodovat „liberální make-up“, a ozývaly se také odpovědi od tvůrkyň obsahu hlásících se k republikánskému vidění světa, které se pohoršovaly nad tím, že ti, kdo se údajně přiklánějí k liberalismu, feminismu a body pozitivitě, se takto nepokrytě posmívají ženám.