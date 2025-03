Nevymýšlím své výpravy podle toho, jestli to bude bavit někoho jiného

„Klučina z Liberce, co chodí rád do hor. Docela dobře se učil na střední škole, takže zároveň student, ale jednou začas prostě sbalí batoh a vyjede do světa.“ Tak se charakterizuje jednadvacetiletý Štěpán Hušek, který studuje psychologii na Lipské univerzitě a současně ho přitahují několikaměsíční výpravy stopem na východ, které sdílí v krátkých videích na Instagramu pod přezdívkou Stepbystpn. Příspěvky o tom, jak přejel na rozvrzaném kole pohoří Pamír, vylezl v holínkách na pákistánskou pětitisícovku nebo byl zadržen íránskou policií, sleduje přes 50 tisíc lidí, přesto se jejich autor nepovažuje za influencera. Sice rád dělá trochu extrémní věci, nedělá je prý ale účelově pro diváky. „Kdybych měl přestat se sdílením, tak se pro mě ty cesty nijak zásadně nezmění,“ říká.