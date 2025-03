Jsem zklamaná, i když vím, že politici to nemají lehké

Vždy jsem svým politickým zaměstnavatelům řekla, že práci pro ně a svůj účet nebudu propojovat dohromady. Nestávalo se, že bych při práci v Senátu propagovala na profilu Jsem v obraze Miloše Vystrčila nebo něco podobného. Takhle jsem si to nastavila a držela to. Pozice „influencera“ je stále něco nového – kdybych byla novinářka, samozřejmě by to nešlo, to si uvědomuju. Zároveň ale taky chápu určitou kritiku, kterou jsem za to dostala, ale jsem teď za tyhle pracovní zkušenosti ráda.