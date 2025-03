Začít investovat v osmnácti neuvěřitelně usnadní život

Profil jsem zakládal v roce 2024, když jsem chtěl ukázat, jestli se dá z jedné tisícovky vybudovat nějaký byznys. Proto se můj účet jmenuje Tisícikoruna. Po celý rok jsem se o to pokoušel, za jednu tisícovku jsem vytvořil značku s tričky a stanovil si cíl vydělat 100 tisíc korun. Tohoto zisku jsem dosáhl loni v listopadu. Tím jsem sérii dokončil, chtěl jsem ale dál nějak popularizovat podnikání, investování a také zvyšovat u generace Z a mladších finanční gramotnost. Na Instagramu na mě totiž pořád vyskakují lidé, kteří se snaží prodat své kurzy na rychlé zbohatnutí. Nikdo je netrestá za to, že šíří nepravdy, a zpravidla se na tom obohacují. Proto jsem na ně začal reagovat vlastními videi s cílem objektivně popsat rizika. Snažím se, aby to nebylo citově zabarvené, ale občas si rád rýpnu.