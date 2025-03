Nový Respekt Speciál: Vulgární, nechutní a postironičtí

Parodie na road movie natočená jako amatérské video. Karikatury narcistních uživatelů sociálních sítí. Vulgarismy, nechutnosti, neuchopitelnost, osobitost – a pod tím vším originální reflexe světa generace Z. Tak se dá částečně popsat tvorba pozoruhodné režisérky a scenáristky Adiny Šulcové, zástupkyně generace, která se narodila v letech 1995–2010 a velkou část dospívání strávila na internetu. Ten formoval její smysl pro humor i cit pro to, co je a co není ironie. Co je nízká a co vysoká kultura – a jak moc je to třeba rozlišovat.