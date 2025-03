Jak můžou boomer a zetko najít společnou řeč

Tato věta ve mně rezonovala následující týdny a měsíce, a to ze dvou důvodů. Soňa Červená jednak podle mého soudu všem ukázala, jak šťastně – nebo alespoň spokojeně či smířeně – zestárnout. Cest je bezpochyby více, ale uchovat si zvědavost a zájem o svět se zdá být jednou z nich. Doplnila k tomu totiž další důležitou ingredienci – zájem nemusí nutně provázet porozumění, možná bychom ho neměli očekávat ani od sebe, ani je od druhých vyžadovat. Je nakonec vysoce pravděpodobné, že čím více se svět za našich životů promění, tím méně se v něm budeme orientovat. A protože se svět v 21. století mění rychle a prudce a délka dožití se prodlužuje, čeká nás v mnoha ohledech náročnější cesta než naše předky. To nejhorší, co ovšem můžeme v takové situaci udělat, je uzavřít se do sebe a zahořkle vzpomínat na staré, zpravidla zářivé a zlaté časy.