Umělá inteligence: hrozba i příležitost
Jak proměňuje mimo jiné naše myšlení, práci, vzdělávání nebo pornografii
Dominika Perlínová
Do tří let může AI získat vědomí. Jak se pak bude dívat na své tvůrce?
Martin Uhlíř
Nový výzkum tvrdí, že nevhodné chování lidí zanechalo v digitální tkáni chatbotů hluboké jizvy. Vznik úslužné, ale traumatizované vědomé entity chytřejší než lidé změní nepředvídatelným způsobem svět
Ministryně bez těla a bez emocí. Albánie má první AI členku kabinetu na světě
Magdaléna Fajtová
Projekt má omezit korupci v tendrech – kritici ale varují před politickou kontrolou systému
Expert: Pokročilá umělá inteligence vznikla letos v únoru
Martin Uhlíř
Entita, jejíž příchod očekávaly generace vědců i autorů sci-fi, je tu. V situaci, kdy AI již zdokonaluje samu sebe, se učíme řídit flotilu myslí, říká Pavel Kordík z pražského ČVUT
Chceš vidět mě, nebo robota?
Silvie Lauder
Umělá inteligence mění pornoprůmysl a stírá hranice mezi mainstreamem a pornografií
Závislost na AI? Může být záludná, chatboti sytí naši touhu po vztahu a blízkosti
Clara Zanga
Adiktolog Adam Kulhánek očekává, že první pacienti se v ordinacích objeví v dohledné době
Každý z nás otevře jiný internet
Jolana Tesárková
Jak AI mění obsah sociálních sítí
Několik bohatých firem nedemokraticky mění celou společnost. Odpor proti AI je přirozený
Dominika Perlínová
S americkým novinářem Brianem Merchantem o vzdoru proti umělé inteligenci i slibech o dokonalém světě budoucnosti
Jak by české školy měly připravovat své žactvo na život s umělou inteligencí?
Mluvit s chatbotem je jako vést rozhovor s vlastním podvědomím
Dita Malečková
Esej filozofky Dity Malečkové: Proč se s AI ocitáme na prahu, jaký lidstvo ještě nezažilo
R.U.R. funguje i po sto letech: dnes jako mustr pro svět umělé inteligence
Dominika Perlínová
Technologičtí miliardáři znějí jako fiktivní postavy ze slavné divadelní hry
Která díla by měl každý znát, aby se připravil na svět s umělou inteligencí, a proč?
Naivní technooptimismus není namístě
Štěpán Sedláček
Se Stanislavem Fortem o nástupu AI agentů, ochraně softwarových katedrál a budování kyberbezpečnostního start-upu
Zásadní otázka zůstává: co by ve světě práva mělo zůstat nevyhnutelně lidské?
Ondřej Kadlec, Jakub Harašta
Umělá inteligence slibuje revoluci v právnické práci. Možná. Už teď je ale jisté, že mění způsob, jak právo funguje a jak o něm přemýšlíme
Evropa mírní pravidla pro AI. V sázce je její unikátní role
Magdaléna Fajtová
Unie se pře o to, zda má smysl chránit soukromí, nebo se přizpůsobovat technologickým gigantům
Nejlepší studenti z matfyzu jsou na stejné úrovni jako Američané z top škol
Filip Zelenka
S Filipem Dvořákem o různých pojetích umělé inteligence, o přístupu státu nebo o tom, jestli je celý AI trh bublina
Během AI revoluce budeme potřebovat genderová studia – a další humanitní vědy
Clara Zanga
Ženy používají umělou inteligenci méně než muži. A důvody nejsou tak prvoplánové, jak by se mohlo zdát.
Otesánek jménem AI: Umělá inteligence už spotřebovává víc elektřiny než celé Česko
Martin Uhlíř
Chatboti a další chytré stroje brzy začnou polykat více energie než těžba bitcoinů. Kolik přesně, nikdo neví
Umělá inteligence lékařům uvolní ruce, budou mít čas na komunikaci s pacienty
Clara Zanga
S ředitelem Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Masarykovy univerzity a poradcem prezidenta pro zdravotnictví Jakubem Hlávkou o tom, jak může AI zachránit české zdravotnictví v čase demografické krize
Na návštěvě v nejdůležitější firmě světa, jejíž jméno jste nikdy neslyšeli…
Tomáš Lindner
… a bez které by umělá inteligence nebyla tak chytrá
AI absolutně změní nejen herní byznys, ale i celou společnost
Štěpán Sedláček
S programátorem Markem Rosou o dronech pilotovaných umělou inteligencí a o budoucnosti videoherního byznysu