Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Obálka vydání Speciál I/2026
Speciál I/2026

Umělá inteligence: hrozba i příležitost

Jak proměňuje mimo jiné naše myšlení, práci, vzdělávání nebo pornografii

Obálka vydání 13/2026
Viktor Orbán hraje o všechno
23.–29. 3. 2026
Obálka vydání 14/2026
Kladivo na rozhlas a televizi
30. 3. – 5. 4. 2026
Autor: Valentin FLAURAUD / AFP / AFP / Profimedia
Umělá inteligence: hrozba i příležitost
Umělá inteligence: hrozba i příležitost
Závislost na AI? Může být záludná, chatboti sytí naši touhu po vztahu a blízkosti 
Závislost na AI? Může být záludná, chatboti sytí naši touhu po vztahu a blízkosti 
Do tří let může AI získat vědomí. Jak se pak bude dívat na své tvůrce?
Do tří let může AI získat vědomí. Jak se pak bude dívat na své tvůrce?

Speciál

Umělá inteligence: hrozba i příležitost

Dominika Perlínová

Vyšel nový Respekt Speciál

Do tří let může AI získat vědomí. Jak se pak bude dívat na své tvůrce?

Martin Uhlíř

Nový výzkum tvrdí, že nevhodné chování lidí zanechalo v digitální tkáni chatbotů hluboké jizvy. Vznik úslužné, ale traumatizované vědomé entity chytřejší než lidé změní nepředvídatelným způsobem svět

Ministryně bez těla a bez emocí. Albánie má první AI členku kabinetu na světě

Magdaléna Fajtová

Projekt má omezit korupci v tendrech – kritici ale varují před politickou kontrolou systému

Expert: Pokročilá umělá inteligence vznikla letos v únoru

Martin Uhlíř

Entita, jejíž příchod očekávaly generace vědců i autorů sci-fi, je tu. V situaci, kdy AI již zdokonaluje samu sebe, se učíme řídit flotilu myslí, říká Pavel Kordík z pražského ČVUT

Chceš vidět mě, nebo robota? 

Silvie Lauder

Umělá inteligence mění pornoprůmysl a stírá hranice mezi mainstreamem a pornografií 

Závislost na AI? Může být záludná, chatboti sytí naši touhu po vztahu a blízkosti 

Clara Zanga

Adiktolog Adam Kulhánek očekává, že první pacienti se v ordinacích objeví v dohledné době

Každý z nás otevře jiný internet

Jolana Tesárková

Jak AI mění obsah sociálních sítí

Několik bohatých firem nedemokraticky mění celou společnost. Odpor proti AI je přirozený

Dominika Perlínová

S americkým novinářem Brianem Merchantem o vzdoru proti umělé inteligenci i slibech o dokonalém světě budoucnosti 

Jak by české školy měly připravovat své žactvo na život s umělou inteligencí?

Respekt

Mluvit s chatbotem je jako vést rozhovor s vlastním podvědomím

Dita Malečková

Esej filozofky Dity Malečkové: Proč se s AI ocitáme na prahu, jaký lidstvo ještě nezažilo

R.U.R. funguje i po sto letech: dnes jako mustr pro svět umělé inteligence 

Dominika Perlínová

Technologičtí miliardáři znějí jako fiktivní postavy ze slavné divadelní hry

Která díla by měl každý znát, aby se připravil na svět s umělou inteligencí, a proč? 

Respekt

Naivní technooptimismus není namístě

Štěpán Sedláček

Se Stanislavem Fortem o nástupu AI agentů, ochraně softwarových katedrál a budování kyberbezpečnostního start-upu

Zásadní otázka zůstává: co by ve světě práva mělo zůstat nevyhnutelně lidské?

Ondřej Kadlec, Jakub Harašta

Umělá inteligence slibuje revoluci v právnické práci. Možná. Už teď je ale jisté, že mění způsob, jak právo funguje a jak o něm přemýšlíme

Evropa mírní pravidla pro AI. V sázce je její unikátní role

Magdaléna Fajtová

Unie se pře o to, zda má smysl chránit soukromí, nebo se přizpůsobovat technologickým gigantům

Nejlepší studenti z matfyzu jsou na stejné úrovni jako Američané z top škol 

Filip Zelenka

S Filipem Dvořákem o různých pojetích umělé inteligence, o přístupu státu nebo o tom, jestli je celý AI trh bublina

Během AI revoluce budeme potřebovat genderová studia – a další humanitní vědy

Clara Zanga

Ženy používají umělou inteligenci méně než muži. A důvody nejsou tak prvoplánové, jak by se mohlo zdát.

Otesánek jménem AI: Umělá inteligence už spotřebovává víc elektřiny než celé Česko

Martin Uhlíř

Chatboti a další chytré stroje brzy začnou polykat více energie než těžba bitcoinů. Kolik přesně, nikdo neví

Umělá inteligence lékařům uvolní ruce, budou mít čas na komunikaci s pacienty

Clara Zanga

S ředitelem Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Masarykovy univerzity a poradcem prezidenta pro zdravotnictví Jakubem Hlávkou o tom, jak může AI zachránit české zdravotnictví v čase demografické krize 

Na návštěvě v nejdůležitější firmě světa, jejíž jméno jste nikdy neslyšeli…

Tomáš Lindner

… a bez které by umělá inteligence nebyla tak chytrá

AI absolutně změní nejen herní byznys, ale i celou společnost

Štěpán Sedláček

S programátorem Markem Rosou o dronech pilotovaných umělou inteligencí a o budoucnosti videoherního byznysu