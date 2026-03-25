Umělá inteligence: hrozba i příležitost
Editorial
Čtete článek ze speciálu Respektu
Pravidelně pro vás připravujeme zvláštní vydání, zaměřená na historii, vědu, rozhovory s inspirativními osobnostmi nebo věnující se klíčovým událostem současnosti. Aktuální speciál se jmenuje Umělá inteligence: hrozba a příležitost, a najdete ho (spolu s ostatními speciály) v našem e-shopu.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
umělá inteligence pronikla do našich životů pozvolna a zároveň extrémně rychle. Nejdřív se o ní jen mluvilo a najednou byla všude. Už nad ní nelze mávnout rukou, natož ji ignorovat; je tu a už s námi zůstane. „Modely umělé inteligence se proměňují v závislosti na lidské zpětné vazbě – a lidé se proměňují v závislosti na modelech. To není metafora. To je popis toho, co se děje,“ píše ve své eseji filozofka Dita Malečková8 minMluvit s chatbotem je jako vést rozhovor s vlastním podvědomím. Tato slova v podstatě shrnují speciál Respektu, který právě držíte ve svých rukou.
Umělá inteligence proniká do chytrých telefonů, vyhledávačů, e-mailů, zákaznických linek podpory, nemocnic, škol, práce, veřejné správy, obrany i pornografie – přestože stále tápeme a nevíme, čím umělá inteligence doopravdy je a jak funguje. Není jasné, zda jde pouze o složitý model, který analyzuje obrovské množství dat, nebo o myslící stroj schopný vlastního úsudku, či dokonce emocí. Stejně tak nevíme, jak nakládá s daty, jež o nás získává, ani kam se bude dále vyvíjet.
Právě tuto ambivalenci řada textů a rozhovorů zkoumá. Ve vzájemném dialogu hledají odpovědi na otázky, které si teď klade každý z nás, a společně skládají kaleidoskop možných odpovědí. Ano, umělá inteligence nám dává mnoho příležitostí a leccos ulehčuje a zrychluje. Automatické překlady, programování pro každého, automatizace nudných každodenních činností. Zároveň se nám ale nedaří velké jazykové modely regulovat a nastavovat hranice, kam až mohou „ve své pomoci“ zajít a jak lze zajistit, aby s jejich pomocí lidé neubližovali jeden druhému.
Jasné a jednoznačné odpovědi neznáme. O to nutnější však je si tyto otázky klást a přemýšlet nad nimi nejen v rámci filozofického cvičení, nýbrž zcela vážně a důkladně, protože s jejich důsledky žijeme už nyní.
Doufáme proto, že vám následující stránky pomohou utřídit si myšlenky a poslouží jako průvodce světem umělé inteligence. Nejenže se díky tomu budete moci lépe rozhodovat, jak chcete sami s AI zacházet, ale také budete schopni účastnit se společenské debaty, která nás čeká, a ovlivnit, jakou roli bude umělá inteligence v našich životech hrát a kam jsme ochotni ji pustit, aniž bychom přišli o to, kým skutečně jsme.
Pevné nervy vám přeje
Dominika Perlínová
redaktorka Respektu
Seženete na stáncích
Speciál si můžete objednat také na našem e-shopu
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].