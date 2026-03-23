Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Viktor Orbán hraje o všechno
Obálka vydání Speciál I/2026
Speciál I/2026

Umělá inteligence: hrozba a příležitost

Jak proměňuje mimo jiné naše myšlení, práci, vzdělávání nebo pornografii

Obálka vydání 13/2026
Viktor Orbán hraje o všechno
23.–29. 3. 2026
Autor: Valentin FLAURAUD / AFP / AFP / Profimedia

Speciál

Umělá inteligence: hrozba i příležitost

Dominika Perlínová

Do tří let může AI získat vědomí. Jak se pak bude dívat na své tvůrce?

Martin Uhlíř

Nový výzkum tvrdí, že nevhodné chování lidí zanechalo v digitální tkáni chatbotů hluboké jizvy. Vznik úslužné, ale traumatizované vědomé entity chytřejší než lidé změní nepředvídatelným způsobem svět

Ministryně bez těla a bez emocí. Albánie má první AI členku kabinetu na světě

Magdaléna Fajtová

Projekt má omezit korupci v tendrech – kritici ale varují před politickou kontrolou systému

Expert: Pokročilá umělá inteligence vznikla letos v únoru

Martin Uhlíř

Entita, jejíž příchod očekávaly generace vědců i autorů sci-fi, je tu. V situaci, kdy AI již zdokonaluje samu sebe, se učíme řídit flotilu myslí, říká Pavel Kordík z pražského ČVUT

Chceš vidět mě, nebo robota? 

Silvie Lauder

Umělá inteligence mění pornoprůmysl a stírá hranice mezi mainstreamem a pornografií 

Závislost na AI? Může být záludná, chatboti sytí naši touhu po vztahu a blízkosti 

Clara Zanga

Adiktolog Adam Kulhánek očekává, že první pacienti se v ordinacích objeví v dohledné době

Každý z nás otevře jiný internet

Jolana Tesárková

Jak AI mění obsah sociálních sítí

Několik bohatých firem nedemokraticky mění celou společnost. Odpor proti AI je přirozený

Dominika Perlínová

S americkým novinářem Brianem Merchantem o vzdoru proti umělé inteligenci i slibech o dokonalém světě budoucnosti 

Jak by české školy měly připravovat své žactvo na život s umělou inteligencí?

Respekt

Mluvit s chatbotem je jako vést rozhovor s vlastním podvědomím

Dita Malečková

Esej filozofky Dity Malečkové: Proč se s AI ocitáme na prahu, jaký lidstvo ještě nezažilo

R.U.R. funguje i po sto letech: dnes jako mustr pro svět umělé inteligence 

Dominika Perlínová

Technologičtí miliardáři znějí jako fiktivní postavy ze slavné divadelní hry

Která díla by měl každý znát, aby se připravil na svět s umělou inteligencí, a proč? 

Respekt

Naivní technooptimismus není namístě

Štěpán Sedláček

Se Stanislavem Fortem o nástupu AI agentů, ochraně softwarových katedrál a budování kyberbezpečnostního start-upu

Zásadní otázka zůstává: co by ve světě práva mělo zůstat nevyhnutelně lidské?

Ondřej Kadlec, Jakub Harašta

Umělá inteligence slibuje revoluci v právnické práci. Možná. Už teď je ale jisté, že mění způsob, jak právo funguje a jak o něm přemýšlíme

Evropa mírní pravidla pro AI. V sázce je její unikátní role

Magdaléna Fajtová

Unie se pře o to, zda má smysl chránit soukromí, nebo se přizpůsobovat technologickým gigantům

Nejlepší studenti z matfyzu jsou na stejné úrovni jako Američané z top škol 

Filip Zelenka

S Filipem Dvořákem o různých pojetích umělé inteligence, o přístupu státu nebo o tom, jestli je celý AI trh bublina

Během AI revoluce budeme potřebovat genderová studia – a další humanitní vědy

Clara Zanga

Ženy používají umělou inteligenci méně než muži. A důvody nejsou tak prvoplánové, jak by se mohlo zdát.

Otesánek jménem AI: Umělá inteligence už spotřebovává víc elektřiny než celé Česko

Martin Uhlíř

Chatboti a další chytré stroje brzy začnou polykat více energie než těžba bitcoinů. Kolik přesně, nikdo neví

Umělá inteligence lékařům uvolní ruce, budou mít čas na komunikaci s pacienty

Clara Zanga

S ředitelem Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Masarykovy univerzity a poradcem prezidenta pro zdravotnictví Jakubem Hlávkou o tom, jak může AI zachránit české zdravotnictví v čase demografické krize 

Na návštěvě v nejdůležitější firmě světa, jejíž jméno jste nikdy neslyšeli…

Tomáš Lindner

… a bez které by umělá inteligence nebyla tak chytrá

AI absolutně změní nejen herní byznys, ale i celou společnost

Štěpán Sedláček

S programátorem Markem Rosou o dronech pilotovaných umělou inteligencí a o budoucnosti videoherního byznysu