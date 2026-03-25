Která díla by měl každý znát, aby se připravil na svět s umělou inteligencí, a proč?
MÁRIA BIELIKOVÁ
počítačová vědkyně a zakladatelka Kempelenova institutu inteligentních technologií
Vladimír Šucha: Keď stroje začnú myslieť (Mamaš)
O umělé inteligenci toho vím docela dost a vliv technologií promýšlím už dlouho. Tahle kniha mi však ukázala, že tu pořád jsou nové pohledy. Autor, který má mnohaleté zkušenosti s analýzou megatrendů, přináší pohled na minulost, současnost i budoucnost člověka s umělou inteligencí, ale zejména zve všechny do diskuse. Jeho kniha je pro všechny, kteří chtějí porozumět tomu, co se kolem nás děje, jaké změny nás čekají, a chtějí se zamýšlet nad tím, jak se na ně připravit. Ba dokonce víc, efektivně je formovat. Přestože obraz současného a budoucího světa je náročný, protože v sobě zahrnuje obrovské změny, celou knihou se nese jasné poselství: „Nemusíme se vzdát. Můžeme se naučit žít v exponenciálním světě, ale vyžaduje to změnu myšlení…“
Mohlo by vás zajímat
Martin M. Šimečka: Od Babiše či Fica neočekávejme řešení na zlepšení života
Umělá inteligence: hrozba i příležitost
Editorial