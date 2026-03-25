Nejlepší studenti z matfyzu jsou na stejné úrovni jako Američané z top škol
S Filipem Dvořákem o různých pojetích umělé inteligence, o přístupu státu nebo o tom, jestli je celý AI trh bublina
Startup Filuta AI patří v českých podmínkách k těm skutečně nadějným – jen pár měsíců po založení se mu podařilo od investorů získat desítky milionů na další rozvoj. Přesvědčil je totiž jeho zakladatel Filip Dvořák, který má zkušenosti s umělou inteligencí z předních amerických škol i firem. Nyní se snaží vybudovat v Česku společnost zaměřenou na umělou inteligenci – a české inženýry, s nimiž spolupracuje, si nemůže vynachválit. Technologický podnikatel tvrdí, že Česko má v této oblasti velké možnosti a potenciál.
Dvořák a jeho kolegové ale nepracují na vývoji jazykových modelů, což je podoba umělé inteligence, se kterou má zkušenost čím dál více lidí. Věnují se kompozitním modelům, které nejsou založené jen na statistických datech, ale na schopnosti pochopit komplexní úkoly. Například když jazykový model popisuje recept na borůvkový koláč, může do něj zahrnout i kočku, která bývá při pečení často přítomná, a na základě statistických souvislostí pak mylně usoudí, že je jeho nutnou součástí. Kompozitní umělé inteligenci by se to stát nemělo, protože chápe jednotlivé aspekty celého procesu. „Jsou to tradiční rovnice, které popisují fundamenty toho, jak svět funguje,“ vysvětluje v rozhovoru Filip Dvořák.
Většina lidí o umělé inteligenci přemýšlí zejména v kontextu ChatGPT nebo Claude, tedy jako o jazykových modelech. To je však pouze výseč oboru. Vy jste napsal, že bychom se jako Evropa a Česko neměli na jazykové modely zaměřovat, protože v takovém případě bychom AI jen konzumovali, ale netvořili. Jak jste to myslel?
Když se podíváme na finanční toky, měl jsem pocit, že představou vydělávání se stalo právě používání jazykových modelů. To pak znamená, že všechny peníze tečou Američanům. Z hlediska komerčního úspěchu AI by bylo lepší, kdybychom vytvořili technologické know-how, za které nám budou ostatní platit. To vidím jako jeden z problémů popularizace AI v mediálním prostoru. Občas slyšíme, že bychom ji měli používat třeba k tomu, aby nám doporučila nejlepší recept na vajíčka. Z hlediska ekonomiky a dlouhodobé perspektivy to ale není výhra, v takovém případě zůstáváme uživateli, nikoli tvůrci.
Mohlo by vás zajímat
Martin M. Šimečka: Od Babiše či Fica neočekávejme řešení na zlepšení života
Umělá inteligence: hrozba i příležitost
Editorial