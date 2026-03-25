Každý z nás otevře jiný internet
Jak AI mění obsah sociálních sítí
Čtete článek ze speciálu Respektu
Stačí večer pár minut hledat informace o plánované dovolené a druhý den se vaše sociální sítě promění v nekonečný sled doporučení: kde se ubytovat, která místa navštívit a které restaurace nebo kavárny nevynechat. Mezitím se objeví video o běhání, protože systém si pamatuje, že jste ještě před pár dny hledali tipy, jak uběhnout půlmaraton. A hned poté někdo během 30 sekund shrne nejnovější politickou událost, aniž je jasné, odkud informace vlastně čerpá.
Ještě před několika lety člověk otevřel sociální síť a věděl, kde se pohybuje a co očekávat. Někdo z přátel přidal fotografii, známý autor nový komentář, oblíbený účet nejnovější příspěvek v pořadí. Dnes po otevření TikToku nebo Instagramu vstupuje každý do úplně jiného světa. Každý z nás otevírá proud obsahu, který nevidí nikdo jiný ve stejné podobě.
To, co působí jako náhoda, je ve skutečnosti výsledek tisíců drobných výpočtů. Algoritmus sleduje, u čeho člověk zpomalí, co si pustí znovu, které video dosleduje a kde naopak okamžitě pokračuje dál. Právě z těchto reakcí skládá osobní verzi reality – feed, který se neřídí tím, co je nejnovější, ale tím, co má největší šanci udržet pozornost. Každé zastavení, každý klik a každá vteřina navíc zároveň vytváří další data o tom, co člověka zajímá. Právě tato data pak platformy využívají pro stále přesnější cílení reklamy, která je jejich hlavním zdrojem příjmů.
Současně s tím sociální sítě zaplavují nové účty. Mnohé nevystupují pod skutečným jménem a čím dál větší část z nich staví na obsahu vytvořeném umělou inteligencí – levném, rychlém a snadno reprodukovatelném. Právě to platformám vyhovuje. Čím rychleji dokážou AI tvůrci vyrábět jeden příspěvek za druhým, tím více prostoru vzniká pro další reklamu. Pozornost uživatele se tak stává jednou z nejcennějších komodit digitálního prostředí a systém se ji snaží udržet za každou cenu.
