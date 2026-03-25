Několik bohatých firem nedemokraticky mění celou společnost. Odpor proti AI je přirozený
S americkým novinářem Brianem Merchantem o vzdoru proti umělé inteligenci i slibech o dokonalém světě budoucnosti
Čtete článek ze speciálu Respektu
Aktuální speciál se jmenuje Umělá inteligence: hrozba a příležitost.
Ve své knize Blood in the Machine (Krev ve stroji) srovnává vývoj umělé inteligence s tkalcovskými stroji, které v 19. století vyvolaly rozsáhlé protesty, jejichž jádrem byla obava dělnického stavu ze ztráty práce. Americký novinář Brian Merchant se dlouhodobě specializuje na dopady moderních technologií na společnost a zdůrazňuje, že AI je ještě destruktivnější než technologické nástroje minulosti. Zářná budoucnost, kterou technologické firmy slibují, podle něj nikdy nenastane.
Často si děláme legraci ze starší generace, že se bojí nových technologií nebo je neumí ovládat. Nechuť k umělé inteligenci, o které často píšete, je ale něčím jiným než jen neochotou se přizpůsobit. Proč si myslíte, že se AI liší od ostatních moderních technologií?
Umělá inteligence není jen platforma nebo vizuální technologie. Má poměrně hluboké důsledky pro práci jako takovou. Ovlivňuje samozřejmě i naši kulturu a společenskou identitu. A radikálně začala nabourávat způsob, jak se socializujeme, bavíme a zpracováváme informace. Důvod, proč proti ní vzniká hlubší a solidaritou motivovaný odpor, spočívá v tom, že ohrožuje živobytí lidí způsobem, který je přímý a zároveň zcela srozumitelný pro každého. Pokud jste umělec a živíte se ilustracemi, grafickým designem, tvorbou vizuálů pro média nebo reklamní agentury, máte teď konkurenta, který je mnohem levnější, a spousta manažerů se místo vás klidně spokojí s používáním programů jako Midjourney, DALL-E nebo ChatGPT. Krátká odpověď zní, že AI je nástroj pro management, je velmi silný a lze ho použít k nahrazení pracovních míst, jež by si většina lidí přála zachovat nebo o nichž si myslela, že zůstanou zachována. A to působí jako nový druh hrozby, která se liší od předchozí generace technologií. Byla tady spousta lidí, kteří byli – z velmi dobrých důvodů – naštvaní na sociální sítě nebo platformy gig aplikací, jako je Uber či Wolt. AI však vyostřila vykořisťovatelské tendence technologií a je vidět, jak na to lidé reagují.
Na druhou stranu ale takhle pokrok fungoval vždy. Přestaneme používat uhlí a horníci přijdou o práci, změníme způsob výroby a lidé v továrnách přijdou o práci. Je to neustálý pohyb, jenž má prostě i negativní dopady.
