Na návštěvě v nejdůležitější firmě světa, jejíž jméno jste nikdy neslyšeli…
… a bez které by umělá inteligence nebyla tak chytrá
Že Evropa technologicky zaostává, je fakt. Mezi největší digitální koncerny na světě pronikne jediný evropský, německý SAP. Na poli umělé inteligence jen přihlížíme soupeření Číny a USA. Nejmodernější čipy se produkují na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji. Ale paradoxně by všechen ten digitální pokrok neexistoval bez přístroje, který se vyrábí ve 45tisícovém městečku Veldhoven na jihovýchodě Nizozemska.
„Posledních pět let by vypadalo jinak. Nedošlo by k takovému posunu umělé inteligence a chytré telefony by nebyly tak výkonné,“ odpovídá Marc Assinck na otázku, jak by svět vypadal bez „litografických přístrojů“ používajících extrémní ultrafialové světlo (EUV). Umožňují masovou výrobu nejlepších čipů současnosti a na celém světě je vytváří jediná firma: zdejší podnik jménem ASML, pro jehož mediální oddělení Assinck pracuje. Stroj je tak zásadní, že po nátlaku americké vlády nesmí být od roku 2019 vyvážen do Číny. Cílem je přibrzdit technologický rozvoj v rodící se autoritářské velmoci. Znalci jej označují za „nejkomplikovanější stroj, jaký lidstvo vyrobilo“ a je trochu záhadou, že se to povedlo zrovna – a pouze – v zaostávající Evropě.
Nikdo nemá nákres
Slovo „výroba“ je však poněkud zavádějící. V obří továrně ASML ve Veldhovenu se totiž nic nevyrábí. „Jsme architekti a stavitelé přístroje. Vymýšlíme jeho nákres a sestavujeme jeho součásti, které nám ale dodávají jiné firmy,“ říká Marc Assinck, který v ASML v různých odděleních pracuje od roku 2000. Tehdy měla firma necelé dva tisíce zaměstnanců, dnes jejich počet překročil 40 tisíc. Litografické stroje jsou sestavené ze součástek, které do Veldhovenu posílá asi tisíc jiných podniků, nejčastěji evropských.
