Ján Markoš: Čím drsnější bude slovenská veřejná diskuse, tím méně lidí do ní bude vstupovat
Ať už útok přichází „shora“ nebo „zdola“, jeho cíl je zřejmý. Pohanit, očernit, umlčet. Vyhnat či vyprovodit nepohodlného člověka z veřejného prostoru.
Pojem odliv mozků dnes na Slovensku zná téměř každý. Šikovní lidé odcházejí ze země a už se nevracejí. Ve společnosti po nich zůstává prázdné místo.
Možná bychom však měli mluvit i o jiném, byť v čemsi podobném fenoménu. O riziku, že bude docházet ke stále většímu odlivu hlasů. Nemám přitom na mysli voličské hlasy, ale lidi, kteří by mohli slovenskou společenskou diskusi obohacovat svými postoji a myšlenkami, ale nedělají to. Raději veřejný prostor opustí nebo do něj – když vidí, jak dopadli jiní – vůbec nevkročí.
Slovenský veřejný prostor je totiž poměrně drsné hřiště. Spisovatel Michal Hvorecký ve svém nedávném textu Paní Koscelníková se má dobře. Chce mě zabít a vás také popisuje, jak vystoupil na protestu a za pár hodin zjistil, že jeho sociální sítě se zaplnily výhrůžkami násilím a smrtí. Píše: „Začetl jsem se do násilných fantazií a polila mě hrůza.“ Úplně tomu rozumím: komu by nebylo úzce u srdce, když mu úplně cizí, běžní lidé přejí smrt? Nebo dokonce přejí smrt jeho rodině?
Samozřejmě, velká dávka agresivity přichází i od politiků. Je ostudné, že ve zvýšené míře cílí na ženy novinářky. „Kdo jste, proboha? Jste pánbůh?“ křičí Robert Fico během tiskové konference na redaktorku Denníku N Márii Benedikovičovou. Andrej Danko uráží vzhled redaktorky Televize Markíza Martiny Törökové. A Filip Kuffa, státní tajemník na ministerstvu životního prostředí, si začne redaktorku Denníku N Soňu Mäkkou místo odpovědi nahrávat. A nazve ji přitom lhářkou.
