Poslední možnost v boji o summit. Prezident podá žalobu a poletí pravidelnou linkou bez servisu
Vláda a Hrad ani na pátečním napjatém setkání nenašly dohodu na složení delegace; jasno má být v červnu
Premiér Andrej Babiš pokračuje v tvrdé konfrontaci s prezidentem Petrem Pavlem a jejich čím dál vyostřenější vztah začíná být viditelný i navenek. Na klíčovou schůzku o tom, zda vláda umožní hlavě státu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře, přišel pozdě, a když mu to Pavel vytknul, Babiš odsekl: „Tak mi to nevyšlo, no.“ „Tak půjdeme na to,“ ukončil přivítání Petr Pavel v napjaté atmosféře.
„Musím říci, že ke shodě nedošlo,“ řekl pak po jednání. Výsledkem jejich rozhovoru za zavřenými dveřmi je tak zdánlivě stejný stav, který panoval doposud: Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka nechtějí Pavla na summit pustit s tím, že obrannou politiku má prezentovat vláda, jež sestavuje obranný rozpočet, a od níž se Pavel svými názory odlišuje. Přesto ale začíná být jasno v tom, jak by mohlo vypadat finále vleklého sporu.
Poslední možnost
Atmosféru dokresluje i to, že o výsledku jednání informoval pouze prezident. V čase, kdy mířil na brífink, už Babiš odcházel z Pražského hradu zadním vchodem po točitých schodech. Před novináři prezident oznámil, že jediná společná domluva je na častějších schůzkách – tak, aby si oba politici nevyměňovali názory a pohledy „přes média“.
