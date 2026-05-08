Fotogalerie8. 5. 2026
Noční vlci na Olšanech
Proruští motorkáři Noční vlci a jejich příznivci dorazili dnes 8.5. 2026 na pražské Olšanské hřbitovy, kde se poklonili před pomníkem vojákům Rudé armády. Před vstupem na hřbitov na ně čekali jejich odpůrci s transparentem hlásajícím „5. kolono, jste banda kolaborantských zmetků“.
