Manžel mi zatajil problémy v práci. Od té doby je mezi námi napětí
Jak obnovit vzájemnou důvěru?
S manželem jsme spolu dvanáct let a máme dvě děti. Náš vztah jsem vždy vnímala jako stabilní a založený na upřímnosti. O to víc mě zasáhlo, když jsem nedávno zjistila, že mi manžel několik měsíců lhal o velmi vážné věci.
Konkrétně jde o jeho práci. Tvrdil mi, že je všechno v pořádku, ale ve skutečnosti mu už déle hrozí výpověď a situace v zaměstnání byla kritická. Přišla jsem na to náhodou, když jsem zachytila jeden telefonát- a následně se ho na to přímo zeptala. Až tehdy přiznal pravdu. Ukázalo se, že delší dobu žil pod obrovským stresem, ale mně nic neřekl.
Na jedné straně rozumím tomu, že se mohl bát, stydět nebo mě nechtěl zatěžovat. Na druhé straně mě velmi bolí, že mi nedůvěřoval natolik, aby o to se se mnou podělil. Máme společnou domácnost, děti, závazky, jeho situace se týká celé rodiny. O to víc mě zraňuje, že jsem byla tak dlouho v nevědomosti.
Od té doby mezi námi panuje napětí. Snaží se mi to vynahradit, je otevřenější: tvrdí, že už mi nic netají a nebude tajit. Já však cítím, že to nalomilo mou důvěru. Přistihnu se, že zpochybňuji i běžné věci, které mi říká, a to mě velmi vyčerpává. Nechci žít ve vztahu, kde budu neustále pochybovat.
