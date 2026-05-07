Kdo vyhraje anglickou ligu? A kdy začne další válka? Vsaďte si

Predikční trhy jako první ukázaly, kdo vyhraje americké volby. Dnes jsou k nezastavení, experti však varují, že jde o nekontrolovaný hazard
Reklama na sociálních sítích vypadá docela nenápadně. Vtipné video Donalda Trumpa, komiks o současné politické situaci v USA nebo pár vět o kouzlu kryptoměn. Když se člověk prokliká dál, uvidí bingo: rostoucí grafy a možnost rychle vyhrát velké peníze – a navíc zábavným způsobem. Americký Polymarket i další tzv. predikční trhy lidem umožňují sázet si na to, co se může stát, a právě teď se snaží prorazit i v Česku.
Podle amerických médií jde o revoluci, v níž se točí miliardy dolarů. Jeho lídři mají zároveň obrovský problém s podezřením, že na něm lidé vyhrávají peníze díky neveřejným informacím. A ve hře je i riziko hazardu. Jejich společnosti fungují v terénu, kde je gambling zakázaný nebo silně regulovaný – a umožňují bohatnout na naivitě jiných lidí. Zakladatelé platforem mluví o svém díle jako o „pojistce pro budoucnost“ a přirovnávají ho k akciovému trhu, kde odhadujete, jakou cenu budou mít v budoucnosti komodity jako ropa nebo kukuřice.
Na rozdíl od komodit si tady ale můžete vsadit úplně na cokoli. Kdo vyhraje volby, kdy společnost Apple oznámí prodej nového iPhonu nebo kdy se otevře Hormuzský průliv. „I když o sobě tvrdí, že se nejedná o hazard, zcela evidentně to hazard je. Jde o tipování s nejistým výsledkem. O sázení na budoucí události,“ vysvětluje skeptickou perspektivu Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her. Jenže regulace zatím nepřichází. A je tomu tak i proto, že na rostoucím byznysu má zájem i rodina amerického prezidenta.
Kolektivní vědomí
