Nanebevzetí Michaela Jacksona. Snímek o kontroverzním zpěvákovi ukazuje, nad čím dnes publikum zavře oči
Hudební film se jen snaží posílit nostalgii fanoušků, přebít temný obraz někdejší ikony a posílit značku
Co je víc – být králem rokenrolu, nebo králem popu? Jednoznačnou odpověď nabídla na začátku května světová kina. Snímek Michael o zpěvákovi Michaelu Jacksonovi přeskočil v tržbách film o Elvisu Presleym. Aktuálně je tak před ním mezi hudebními životopisnými filmy už jen Bohemian Rhapsody. Kdyby se však poměřovaly první víkendy po premiéře, porazil by Michael i skupinu Queen.
Po internetu kolují videa diváků tancujících a zpívajících na projekcích. O filmu mluví jako o možnosti prožít na vlastní kůži Jacksonův koncert. Manažeři studia Lionsgate, jež se snímku ujalo jako distributor, si mohli oddechnout. Až do poslední chvíle si nemohli být jistí, že film o zpěvákovi, od něhož dala současná hudební scéna víceméně ruce pryč, bude takový hit. A to má před sebou ještě premiéru například v Japonsku, jedné z bašt Jacksonových fanoušků.
Jackson byl v osmdesátých letech největší a s nikým nesrovnatelnou globální superstar. Ránu jeho reputaci a odkazu zasadil však v roce 2019 dokument Leaving Neverland. Přesvědčivě, prostřednictvím příběhů už dospělých mužů Jimmyho Safechucka a Wadea Robsona, s nimiž Jackson navázal přátelství na vrcholu své slávy v osmdesátých letech, když jim bylo sedm a deset, ukázal zpěváka jako manipulujícího predátora, který sexuálně zneužíval děti. Film nespadl z čistého nebe. Jackson čelil obvinění ze sexuálního zneužívání opakovaně.
Na začátku devadesátých let se s žalujícím vyrovnal mimosoudně částkou 23 milionů dolarů. O deset let později se už další případ dostal k soudu, ale Jackson byl shledán nevinným. Zpěvák sám na své nevině vždy trval; stejně jako správci jeho pozůstalosti po jeho smrti v roce 2009. Přiznal však, že s ním v posteli v zamčeném pokoji spaly děti, které nebyly jeho. A zaměstnanci Neverlandu dosvědčili, že se s dětmi sprchoval. Nic z toho se však v Michaelovi neobjeví. A vzhledem k tomu, že film vznikl pod dohledem a se souhlasem zmíněných správců, to není nijak překvapivé.
