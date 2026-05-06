Blažek se chce v bitcoinové kauze hájit „čistými úmysly“. Bude mu to stačit?
Policie obvinila donedávna nejvlivnějšího politika ODS, případ může ještě roky hýbat politikou
Jindy hovorný a komunikující Pavel Blažek se odmlčel. Poté, co se v pondělí ukázalo, že je mezi třemi dalšími lidmi, které Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila kvůli tzv. bitcoinové kauze, bývalý ministr spravedlnosti se k věci na svém účtu X ani jednou nevyjádřil.
Až dosud trval na své nevině a právě prostřednictvím své sociální sítě se vytrvale a emotivně hájil. Jestli se případ dostane nakonec až k soudu, čeká donedávna jednoho z nejvlivnějších českých politiků nejen ODS mnoho let soudních sporů, kdy nad ním bude viset i hrozba vězení. Případ, který podle všeho ovlivnil loňské parlamentní volby, by tak mohl vliv i na další politickou soutěž, ačkoli se strana od Blažka snaží držet co nejdál.
Veřejný zájem?
Policie a státní zástupci viní Blažka z toho, že jako šéf justice pomáhal v minulosti odsouzenému programátorovi a provozovateli nelegálních darknetových tržišť Tomáši Jiřikovskému legalizovat bitcoiny pocházející z možné trestné činnosti, přičemž svým postupem mohl zneužít i pravomoc úřední osoby.
Křest knihy Novinářem mezi špiony a estébáky
V edici Respekt vychází knižní rozhovor Jindřicha Šídla s Jaroslavem Spurným o dobrodružném životě „máničky“ za železnou oponou, jeho působení v samizdatu a undergroundu, vznik Respektu po revoluci v roce 1989 a desetiletí investigativní práce v jeho redakci až do stále aktivní současnosti.