Kdo jsou a co chystají Turkovi a Macinkovi teroristi
Tradiční, někdy obávaná organizace se nezříká svých pověstných přímých akcí. To je ovšem asi tak všechno
Na bankovní účet nevládní organizace Hnutí DUHA dorazilo v půlce dubna 243 tisíc korun. Odesílatelem je stát, konkrétně ministerstvo životního prostředí (MŽP), které tím platí za objednané služby. Březnové výhrůžky neformálního šéfa MŽP Filipa Turka, že známá ekologická organizace nedostane od jejich vlády ani korunu, se tedy nenaplnily a jediné, co z avizovaných plánů vládní strany Motoristé sobě „vypořádat se s ekologickými aktivisty“ zbývá, je označení „teroristi“, které Duze udělil motoristický lídr Petr Macinka.
Jedním z takových „teroristů“ by proto v Macinkově světě měl být i Michal Feller. Ostravský programátor řídicích systémů v průmyslu si před deseti lety odskočil mezi dobrovolníky ochrany přírody kolem Hnutí Duha a stal se členem – později i koordinátorem – její sekce zvané Hnutí DUHA Šelmy.
Kromě své hlavní práce v Ostravě jezdí do olomoucké kanceláře, odkud řídí dvanáct zaměstnanců, plus stovky dobrovolníků po celém území republiky. Právě výsledek jejich práce je tím, co si ministerstvo ještě před příchodem Turka objednalo a co nestihlo pod tlakem Motoristů zrušit. A nutno dodat, že na terorismus to zatím nevypadá.
Čtyři smečky
