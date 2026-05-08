Aby jim pak nebylo trapné řešit, jak se cítí. Proč se děti se učí pracovat s emocemi už ve školkách
Organizace SOFA sepsala manuál, jak na rozvoj socio-emočních dovedností. Pomůže i kvůli zpřísnění odkladů pro nástup do školy
Na nástěnce v pražské Mateřské škole Terronská se loni v září objevil nákres velké otevřené truhly. Byla prázdná a děti se od učitelek dozvěděly, že ji mohou naplnit poklady ukrytými ve třídě. Hledat je však neměly v poličkách nebo mezi hračkami. Obrázky různobarevných diamantů do truhly dávaly pedagožky ve chvíli, kdy jim děti hlásily, že si ve třídě všimly laskavého či ohleduplného chování: jeden druhému pomohl zapnout bundu, utřít vylité pití nebo mu třeba podal kapesník.
„Nejdřív se děti snažily mít co nejvíce ocenění v podobě diamantíků samy pro sebe,“ popisuje ředitelka školky Alexandra Piskáčková. Jak si však učitelky se třídou povídaly o tom, že motivací k ohleduplnému chování nemá být odměna, ale laskavost sama, začaly děti myslet na kamarády a hledat důvody, proč by si také oni zasloužili diamant. „Dnes už žádnou truhlu vystavenou nemáme, diamantíky nesbíráme, ale vzájemná ohleduplnost v dětech zůstala,“ říká Piskáčková.
Podstatné pro život
Terronská je jednou ze tří školek, v nichž nezisková organizace Society for All (SOFA) po dobu jednoho roku ověřovala novou metodiku Poznáváme sebe a druhé, která má pedagogům pomoci se vzděláváním nejmenších dětí v oblasti emocí. Předsedkyně Lenka Felcmanová připomíná, že základy socio-emočních dovedností se budují právě v předškolním věku a jejich kvalita pak ovlivňuje celý další život. Proto je důležité nečekat třeba až na druhý stupeň, kdy nejčastěji dochází k rozvoji duševních obtíží a onemocnění.
