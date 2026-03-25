Naivní technooptimismus není namístě
Se Stanislavem Fortem o nástupu AI agentů, ochraně softwarových katedrál a budování kyberbezpečnostního start-upu
Kam dospěl vývoj generativní umělé inteligence a jaký největší pokrok lze v roce 2026 očekávat?
Myslím, že letos si většina lidí uvědomí, že AI funguje a je schopná dělat užitečnou intelektuální práci. V roce 2025 se staly mainstreamem přemýšlecí – takzvané reasoning – modely, zejména v souvislosti s nástupem modelu R1 od společnosti DeepSeek. Extrémně se zlepšily a začaly být schopné řešit obtížné intelektuální úkoly napříč obory, u nichž je třeba koordinovat přemýšlení přes dlouhé časové horizonty – a ty se prodlužovaly rapidním tempem měsíc po měsíci. Dnes si už většina lidí v programování i softwarovém inženýrství a odvětvích, která závisejí na využití počítačů, uvědomuje, že jsme na hraně toho, kdy dokážou pracovat na podobných věcech jako lidé a nepotřebují příliš supervizovat. A rok 2026 bude rokem, kdy AI agenti a přemýšlecí modely, které je pohánějí, začnou fungovat v reálných, ekonomicky důležitých činnostech.
Deník The New York Times popsal, jak mnozí absolventi IT oborů, kteří zaplatili nemalé peníze za univerzitní vzdělání, mají problém najít si v Americe práci. Jsou tohle i vaše zkušenosti?
Role programátora se posunula k manažerovi malého týmu takových virtuálních stážistů. Tím mám na mysli ony AI agenty, kteří dokážou samostatně udělat hodně práce, ale často jim chybí větší plánování a cit pro rozeznávání špatných a dobrých řešení. Nejsem si ale jistý, jak dlouho tato situace potrvá – cit ani schopnost rozhodovat strategicky není podle mě něco unikátně lidského. Věřím, že i tuto schopnost pravděpodobně jednou nahradí AI. Práce programátorů se trochu změnila. Čím obskurnější a důležitější daný systém je, tím víc programují ručně. Současně také hodně lidí pracuje v režimu, kdy paralelně ovládá několik AI agentů, kteří pracují na různých aspektech zdrojového kódu a člověk na ně dohlíží.
