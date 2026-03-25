Expert: Pokročilá umělá inteligence vznikla letos v únoru
Entita, jejíž příchod očekávaly generace vědců i autorů sci-fi, je tu. V situaci, kdy AI již zdokonaluje samu sebe, se učíme řídit flotilu myslí, říká Pavel Kordík z pražského ČVUT
Čtete článek ze speciálu Respektu
Aktuální speciál se jmenuje Umělá inteligence: hrozba a příležitost.
Z textů, které publikujete na svém webu, vyplývá, že vás mrzí, že se v médiích mluví spíš o negativních stránkách umělé inteligence a méně o tom, jak může být užitečná.
Mrzí mě, že se v médiích víc neřeší, že lidem ujede vlak, když nezačnou tuto technologii používat. Hlavním tématem debaty by mělo být, jak to uděláme, abychom jako společnost obstáli v globální konkurenci. Většina z nás zná chatboty jako ChatGPT, jichž se lze ptát na různé věci. Lidé si ale ještě úplně nevšimli, že existují AI agenti, například Claude Code, OpenClaw či CrewAI, chytří asistenti propojení s velkými jazykovými modely, kteří plní zadání uživatele. Dřív jste výsledky jejich práce musel hodně opravovat, ale teď v únoru vyšly nové verze velkých jazykových modelů, jako je Claude, Gemini a ChatGPT – a už to neplatí. Změna kvality je zásadní. Dlouho jsme si kladli otázku, kdy se objeví obecná umělá inteligence, jež bude srovnatelná s lidskou nebo ji v lecčems předčí. Myslím, že se to stalo právě letos v únoru.
To je zásadní zpráva. Jak k tomu došlo?
Velké jazykové modely se pořád vylepšovaly a teď překročily kritickou mez. Je to tím, že se do jejich vývoje začali zapojovat právě AI agenti. Umělá inteligence už vylepšuje samu sebe: představte si to tak, že stovky agentů napíší velkou část počítačového kódu určeného pro novou verzi jazykového modelu. Firmy jako Anthropic už mají k dispozici obrovský výpočetní výkon a mohou takových agentů vypustit strašně moc. Mohou je třeba nechat, aby sami naprogramovali celý nový operační systém, což by jinak byla práce pro spoustu lidí na spoustu let. Agenti pracují 14 dní, propálí hrozně moc elektřiny – a vrátí perfektní výsledek. Proto přicházejí nové verze jazykových modelů čím dál rychleji.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Martin M. Šimečka: Od Babiše či Fica neočekávejme řešení na zlepšení života
Umělá inteligence: hrozba i příležitost
Editorial