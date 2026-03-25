Umělá inteligence lékařům uvolní ruce, budou mít čas na komunikaci s pacienty
S ředitelem Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Masarykovy univerzity a poradcem prezidenta pro zdravotnictví Jakubem Hlávkou o tom, jak může AI zachránit české zdravotnictví v čase demografické krize
Jak může umělá inteligence zefektivnit české zdravotnictví?
Potenciálních možností jejího využití je stále víc. Dávno předtím, než jsme tuto technologii nazývali umělou inteligencí, se už využívala v radiologii pro zlepšení diagnostiky – v této oblasti jsme v Česku také nejvíc pokročilí a máme i několik tuzemských firem, které se tím zabývají. Dovede zvětšit výkon přístrojů i pomáhat se čtením snímků. Snímky může nyní přečíst AI a doktor jenom zkontroluje, že tam nic nechybí. V Motole tím dokázali zkrátit délku vyšetření magnetickou rezonancí na polovinu. AI je rovněž schopna vyhodnotit z dat třeba to, u kterých pacientů je vyšší riziko, že budou hospitalizováni nebo jim hrozí sepse. Velký potenciál vidím také v péči o chronicky nemocné. Díky analýze dostupných dat bychom mohli snížit počet nutných vyšetření u ambulantních specialistů, jejichž kapacity jsou omezené. Nad AI ale vždy bude nutný dohled zdravotníka.
Jaké technologie medicína využívá? Jde o specializované aplikace AI pro zdravotnictví?
Nejsou to jen chatboti, s nimiž máme jako laici nejvíce zkušeností. Umělá inteligence se dostává přímo do hardwaru diagnostických nástrojů – třeba kolonoskopu. Ty díky tomu mohou lékaře upozornit na nález, kterého by si jinak nevšiml. V zahraničí se už využívají také nástroje pro transkripci, AI nahraje rozhovor mezi pacientem a lékařem a vytvoří z toho strukturovaný záznam. Ze studií vyplývá, že když lékař tráví méně času zapisováním, věnuje jej více pacientům. Předpokládáme, že v budoucnu bude AI pomáhat vytvářet třeba i protézy nebo kloubní náhrady přizpůsobené specificky potřebám daného pacienta, například jeho chůzi.
