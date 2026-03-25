Závislost na AI? Může být záludná, chatboti sytí naši touhu po vztahu a blízkosti
Adiktolog Adam Kulhánek očekává, že první pacienti se v ordinacích objeví v dohledné době
Setkáváte se už dnes s problémovým používáním chatbotů, či dokonce se závislostí, nebo nás něco podobného teprve čeká?
Data na to ještě nemáme a u takzvaných online závislostí v klinické praxi není tolik nástrojů, jak to měřit. Existuje pouze diagnóza Internet Gaming Disorder, patologické hráčství online her. Ale umělá inteligence je natolik nový fenomén, že ji – mimo konkrétní příklady pacientů – zatím nedokážeme přesně popsat ani pojmenovat. I v odborné literatuře a výzkumných článcích najdete málo zdrojů.
Také o závislosti na pornografii, sociálních sítích nebo videohrách se začalo mluvit až relativně nedávno. Je tedy reakce adiktologie na nové fenomény vždy opožděná?
Ano, zpoždění nastává vždycky. Vidíme to i u nových návykových substancí, jako je HHC, kratom, nikotinové sáčky. Nicméně AI je v tomto ohledu dosud trochu pod pokličkou, protože téma jejího problémového užívání neznáme z klinické péče. Minimálně u nás na Klinice adiktologie VFN nemáme pacienty, kteří by přišli do ambulance a řekli: „Jsem závislý na AI a chci se léčit.“ Takže v tuto chvíli nevidíme v praxi mnoho případů, i když zcela jistě existují, což vyplývá minimálně z povahy umělé inteligence: komunikace s chatbotem je snadno dostupná a může být nekonečná. Je tam i celá řada dalších mechanismů, které bychom mohli nazvat adiktivními, tedy vyvolávajícími závislost. Je otázka, jak to v budoucnu popíše věda a co nám ukážou konkrétní případy lidí, kteří AI propadnou, jaké budou mít symptomy.
