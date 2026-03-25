Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Viktor Orbán hraje o všechno
Archiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Speciál25. 3. 202611 minut

Závislost na AI? Může být záludná, chatboti sytí naši touhu po vztahu a blízkosti 

Adiktolog Adam Kulhánek očekává, že první pacienti se v ordinacích objeví v dohledné době

Clara Zanga

Čtete článek ze speciálu Respektu

Pravidelně pro vás připravujeme zvláštní vydání, zaměřená na historii, vědu, rozhovory s inspirativními osobnostmi nebo věnující se klíčovým událostem současnosti. Aktuální speciál se jmenuje Umělá inteligence: hrozba a příležitost, a najdete ho (spolu s ostatními speciály) v našem e-shopu.

Setkáváte se už dnes s problémovým používáním chatbotů, či dokonce se závislostí, nebo nás něco podobného teprve čeká? 

Data na to ještě nemáme a u takzvaných online závislostí v klinické praxi není tolik nástrojů, jak to měřit. Existuje pouze diagnóza Internet Gaming Disorder, patologické hráčství online her. Ale umělá inteligence je natolik nový fenomén, že ji – mimo konkrétní příklady pacientů – zatím nedokážeme přesně popsat ani pojmenovat. I v odborné literatuře a výzkumných článcích najdete málo zdrojů. 

Také o závislosti na pornografii, sociálních sítích nebo videohrách se začalo mluvit až relativně nedávno. Je tedy reakce adiktologie na nové fenomény vždy opožděná? 

Ano, zpoždění nastává vždycky. Vidíme to i u nových návykových substancí, jako je HHC, kratom, nikotinové sáčky. Nicméně AI je v tomto ohledu dosud trochu pod pokličkou, protože téma jejího problémového užívání neznáme z klinické péče. Minimálně u nás na Klinice adiktologie VFN nemáme pacienty, kteří by přišli do ambulance a řekli: „Jsem závislý na AI a chci se léčit.“ Takže v tuto chvíli nevidíme v praxi mnoho případů, i když zcela jistě existují, což vyplývá minimálně z povahy umělé inteligence: komunikace s chatbotem je snadno dostupná a může být nekonečná. Je tam i celá řada dalších mechanismů, které bychom mohli nazvat adiktivními, tedy vyvolávajícími závislost. Je otázka, jak to v budoucnu popíše věda a co nám ukážou konkrétní případy lidí, kteří AI propadnou, jaké budou mít symptomy.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

