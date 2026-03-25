Ministryně bez těla a bez emocí. Albánie má první AI členku kabinetu na světě
Projekt má omezit korupci v tendrech – kritici ale varují před politickou kontrolou systému
Kariéra současné albánské ministryně Dielly začala v poradenství – pomáhala občanům tím, že odpovídala na nejrůznější dotazy. Rozuměla různým jazykům a dialektům a dokázala poradit, jak na daně a kde nalézt potřebné dokumenty pro komunikaci se státní správou. Svou práci dělala tak svědomitě, že loni v září získala ministerský post pro veřejné zakázky v kabinetu Ediho Ramy. V poradenství občanům pokračuje dál a kromě toho posuzuje i veřejné zakázky.
Pokud si právě představujete ženu ve středních letech se vzděláním v právu, účetnictví nebo státní správě, která je v úřadu od devíti do pěti a v zaměstnání, jež mnozí považují za nudné, jí zásadně pomáhá fakt, že nadevše miluje pravidla, trefili jste se jen částečně. Diella je totiž pokročilý systém umělé inteligence – a Albánie díky ní první zemí na světě, v jejíž vládě zasedá AI.
Má pomáhat v odbourávání korupce tím, že objektivně a naprosto férově posuzuje tendry, protože by ji v ideálním případě neměl ovlivňovat „lidský faktor“. Brzy se ale objevila kritika a obavy, že Diella nebude svou práci dělat tak nezaujatě a objektivně, jak slibuje Edi Rama. I sami její autoři byli totiž obviněni z korupce.
Rama není zrovna přehlédnutelný premiér – před začátkem politické kariéry byl profesionálním basketbalistou a vystudoval výtvarné umění. Poté se stal starostou Tirany a mimo jiné nechal domy v hlavním městě natřít pestrými barvami. Napsal několik knih, zásadně nosí k obleku bílé tenisky, na rukách má náramky a jeho pracovní stůl v kanceláři je obsypán tisíci barevných fixů. Ve funkci premiéra je od roku 2013.
