AI absolutně změní nejen herní byznys, ale i celou společnost
S programátorem Markem Rosou o dronech pilotovaných umělou inteligencí a o budoucnosti videoherního byznysu
Kanceláří na pražském Břevnově se rozléhá bzučení. Červená kvadroptéra prolétá mezi kuchyňkou, stoly s počítači a gaučem. Na první pohled se příliš neliší od komerčních dronů se čtyřmi vrtulemi. Ale stroj z dílny společnosti GoodAI se do velké míry obejde bez lidského operátora i připojení na GPS. Ovládá ho velký jazykový model (LLM), který si okolní prostor načítá pomocí kamery a laserové technologie lidar. A po přistání si lze skrze propojeného chatbota promluvit o tom, co během letu viděl. „V místnosti je mezi osmi až deseti lidmi,“ říká správně. Ptám se, čeho si všiml na stěnách. „Zaznamenal jsem plakát z filmu Terminátor s Arnoldem Schwarzeneggerem, zarámované obrazy, výpočty na bílé tabuli a modrobílé vzory v kuchyni,“ popisuje poslušně mužským hlasem.
V duchu si říkám, jestli tady náhodou skupina ajťáků v pantoflích za peníze z prodeje videoher nevyrábí něco, co se může ve vzdálenější budoucnosti vzbouřit proti lidem právě jako v Terminátorovi. Tenhle dron je ovšem inspirovaný jiným sci-fi snímkem, o němž ještě bude řeč. A podle vývojářů by jednou mohl pomáhat třeba při záchraně lidí. Vize je následující: Hasič by dorazil na místo zásahu s kufrem, v němž bude několik dronů. Řekne jim pomocí telefonu či tabletu, aby prozkoumaly prostor a třeba našly zraněné. O zbytek by se drony postaraly samy. Zároveň se ovšem tvůrci nebrání ani využití technologie pro potřeby obrany.
Záměrem je instalovat LLM přímo na palubu, aby letoun nemusel spoléhat ani na wi-fi. Navíc by měl kooperovat v takzvaném swarmu, tedy skupině spolupracujících inteligentních dronů. Od prototypu k funkčnímu řešení je ještě daleko a zbývá vyřešit řadu technických výzev.
Zakladatel a šéf firmy GoodAI Marek Rosa je však optimista. Koneckonců s ním řada lidí už více než deset let „létá“ do vesmíru. V jiném patře sídlí jeho společnost Keen Software House, která má na kontě mimo jiné simulátory Space Engineers. Populární herní svět, kde se létá kosmickými koráby, navštívily miliony lidí. Loni ho společnost Google DeepMind spolu s několika dalšími hrami zařadila do projektu SIMA 2, kde se AI učí hraním ve velkých virtuálních světech.
