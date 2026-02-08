Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Slavnostním průvodem a mší svatou v ostravské katedrále Božského Spasitele se zdejší občané rozloučili s těžbou černého uhlí v Česku. Oteplilo se. Více než sto tisíc lidí zaplnilo Staroměstské a Václavské náměstí v Praze na demonstraci svolané spolkem Milion chvilek, aby svou přítomností vyjádřili podporu prezidentu republiky Petru Pavlovi vystavenému útokům nové vládnoucí elity kvůli jeho neochotě jmenovat ministrem propagátora nacismu a kvůli jeho vytrvalému úsilí udržet Česko navzdory opačným krokům Babišova kabinetu v solidaritě s Ukrajinou, v západním spojenectví, v zóně demokracie a svobody. My žádný takový závazek nemáme, to si pletete se stávající opozicí, odpověděl premiér Andrej Babiš na otázku médií, zda bude jeho vláda dodržovat slib daný spojencům v NATO předchozím kabinetem Petra Fialy, že Česko zvýší, stejně jako ostatní členové Aliance, výdaje na svou obranu postupně na úroveň pěti procent hrubého domácího produktu; šéf koaličních fašistů Tomio Okamura k tomu dodal, že dokud je jeho strana ve vládě, žádné výdaje „na zbrojení“ se zvyšovat nebudou. Iniciativa Dárek pro Putina vyhlásila novou sbírku na 25 českých dronů MTS 40 přezdívaných pro svou schopnost zpustošit strategické cíle protivníka Divoká svině. Nadace rodiny Kellnerových darovala 170 milionů korun na pomoc ukrajinským občanům, kteří kvůli ruskému bombardování energetické infrastruktury čelí dlouhodobým výpadkům elektřiny. Ani my nedokážeme stát stranou a přihlížet tomu, jak lidé na Ukrajině bojují o základní potřeby, jako je teplo, světlo nebo pitná voda, vysvětlila dar Renáta Kellnerová s odkazem na nedávnou sbírku SOS Kyjev, v níž čeští občané mezi sebou během několika dní vybrali 176 milionů korun na generátory pro strádající rodiny na Ukrajině. Jihočeský hejtman a bývalý politik ODS Martin Kuba založil novou politickou stranu a dal jí jméno Naše Česko. Začalo hlasování v soutěži Evropský strom roku, ve které Česko letos reprezentuje tisíc let starý Oldřichův dub z Peruce na Lounsku, u kterého podle legendy v první polovině 11. století zahlédl kníže Oldřich sličnou selskou dívku Boženu, na první pohled se do ní zamiloval a vzal si ji za ženu. Zemřel zakladatel Národního parku Podyjí a dlouholetý průkopník česko-rakouské spolupráce v ochraně přírody Tomáš Rothröckl. Rádi bychom tomu konečně zatli tipec, řekla jedna z aktivistek Pražské zvířecí záchranky Kateřina Landová médiím poté, co pohotový svědek zachytil na videu muže odchytávajícího mladou labuť u Vltavy v pražském centru, a když později vyšlo najevo, že se jedná o jihočeského veterináře, který labutě přeprodává na chov a unáší je za tím účelem z pražských náplavek i několikrát týdně už minimálně od roku 2005, začala se policie případem poprvé vážněji zabývat. Papežem nově jmenovaný primas český Stanislav Přibyl oznámil, že si pro službu českého metropolity zvolil heslo Pax vobis – Pokoj vám. Je to pokoj jako Boží dar, a já chci být pastýřem, který ve znamení tohoto pokoje naslouchá, povzbuzuje a propojuje, uvedl po svém jmenování Přibyl. Stando, gratulace a těžké radovanec, ale bude to facha; držím Ti v modlitbě palce, vzkázal novému primasovi na sociálních sítích brněnský biskup Pavel Konzbul. Meteorologové varovali před očekávaným rozpadem polárního víru, který zvýší riziko pronikání arktického vzduchu do Evropy, a počasí v dalších týdnech může být opět chladnější.
