Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
Kultura8. 2. 20262 minuty

Album týdne: Propadleek nabízí píseň pro každou hořkou situaci

Barbora Koutná

„V šuplíku mám spoustu věcí, které jsou podobné tomu, co se aktuálně hraje v rádiích, ale vytahovat je nebudu. Nejsem cílovka téhle muziky, takže ji ani nemůžu dělat,“ prohlásil v rozhovoru pro TV Nova Ondřej Kobrle, zpěvák kapely Propadleek. Jejich debutové album Lék na hořký situace jeho slova potvrzuje: žánrové rozpětí od pop rocku přes folk až po funk se u jiné české kapely těžko hledá.

