Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
Archiv vydání
Agenda8. 2. 20263 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Zdravotní stav z věznění ve Venezuele ztěžuje Darmovzalovi život

Zdravotní stav komplikuje Janu Darmovzalovi po návratu z venezuelského vězení každodenní aktivity, ale zlepšuje se. V prohlášení zaslaném ČTK popsal nelidské podmínky ve věznici, kde jej venezuelské úřady držely od září 2024 do letošního ledna. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na jeho propuštění a převezení do Česka, a požádal veřejnost i média o respektování soukromí. Z Venezuely do Prahy jej armádní speciál přivezl spolu se třemi dalšími bývalými vězni 18. ledna večer. Darmovzal chce pomoci dalším politickým vězňům, které venezuelský režim stále nepropustil.

Babišova vláda si udržela podporu

Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) odolala ve sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlasování o svržení vlády se uskutečnilo dvacátý den poté, co získala důvěru. 

