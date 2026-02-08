Stanjura fauloval, ale Schillerová už ani nedodržuje pravidla
Rozpočet navržený novou vládou je v rozporu se zákonem, říká ekonomický poradce prezidenta Vladimír Bezděk
V jakém stavu jsou veřejné finance v únoru 2026, kdy nová vláda předkládá do sněmovny upravený rozpočet pro letošní rok?
Záleží na úhlu pohledu, v rámci EU jsou české veřejné finance rozhodně v první části tabulky. Čeká nás ale stárnutí populace, výdajové tituly jako dokončení dopravní infrastruktury, významné posílení energetické infrastruktury, máme nákladné ambice ve školství a tak dále. A pokud se na tyto výzvy podíváme, pak nám ani dnešní schodek státního rozpočtu kolem dvou procent HDP nedává dostatečný prostor na jejich realizaci. Jinými slovy, chceme-li si pro ně vytvořit prostor, musíme jít v konsolidaci rozpočtu ještě dál.
A k tomu ještě větší výdaje na armádu a obranu…
Je to tak. Jen na armádní výdaje bychom měli dávat podle loňského závazku 3,5 procenta HDP každý rok, v současné době jsme horko těžko na dvou procentech, což znamená, že v dnešních cenách nám k dosažení cíle chybí přidat nějakých 130 miliard.
