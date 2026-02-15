Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Po větrné bouři v Africe dopadl na český sníh saharský prach. Zemřela Jana Brejchová. Do nové rezervace na Šumavě vyběhla skupina divokých koní převezená sem z rezervace u středočeských Milovic. Prezident Petr Pavel se zúčastnil zahájení zimních olympijských her v italském Miláně. „Díky jejich oběti jsme schopni zde soutěžit jako tým, nezradím je a věřím, že si zaslouží být se mnou v den soutěže,“ odmítl ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč nařízení, kterým mu Mezinárodní olympijský výbor zakázal závodit v helmě s fotografiemi 24 ukrajinských sportovců zabitých od začátku ruské agrese v roce 2022; výbor se při svém zákazu odvolal na tzv. pravidlo 50, podle kterého „není v olympijských prostorách, na sportovištích a jiných místech povolen žádný typ demonstrací nebo politické, náboženské či rasové propagandy“, a když Heraskevyč odmítl helmu odložit, byl diskvalifikován. V pražském Tibet Open House proběhla oslava tibetského Nového roku – Losaru. Bez výsledku uplynula 30denní lhůta, během které měl premiér Andrej Babiš podle zákona a podle slibu daného prezidentovi republiky vyřešit svůj střet zájmů plynoucí z faktu, že jako šéf vlády má vliv na přidělování státních dotací, které pak v miliardových částkách inkasují firmy z jeho podnikatelského impéria. Podívejte, když se koukám na kroky této vlády, jak porušuje a vlastně si vůbec neváží věcí, které tady budujeme, to jest demokracie, právního řádu, tak mě opravdu tato slova napadají; a je otázka, jestli je to moje chyba, anebo jestli některé kroky některých představitelů vlády jsou natolik za hranou, že nás slova jako sebranka nebo svoloč prostě napadnout musí, odpověděla poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti za ODS Eva Decroix na otázku rozhlasového reportéra „Váš výrok na sociálních sítích ‚Nechápu jak jsme mohli prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč‘ vzbudil velký rozruch a chvíli to vypadalo, že jste se za ten výraz omluvila; včera v televizi jste ale řekla, že si za svými slovy stojíte. Nehrotíte to zbytečně?“. Mezinárodní tým vědců zveřejnil výsledek rozsáhlé studie, ze které vyplynulo, že skoro každý člověk něco neustále sám sobě vyčítá a vůbec netuší, že ostatní z něj mají většinou dobrý dojem a mají ho mnohem raději, než se on sám odvažuje doufat. S vysvětlením, že „demokracie musí mít nástroje ke své obraně“, smetl Ústavní soud požadavek poslanců vládnoucí koalice na zrušení zákona trestajícího české občany za neoprávněnou činnost pro cizí moc. Ve Strakonicích vzniklo první české bagrárium, kde si návštěvníci podle zvacího letáčku mohou „zkusit vybudování vlastního světa pomocí RC bagru“. Představte si dvě a půl tuny písku na ploše 20 metrů čtverečních, kolem dokola sedí u barového pultu návštěvníci s dálkovými ovladači v ruce a uprostřed vzniká malé staveniště v měřítku 1 : 14, odpověděl jeden z organizátorů na dotaz novinářů „Co si konkrétně můžeme pod pojmem bagrárium představit?“. Vypršela poslední dosud platná dohoda o omezení jaderných zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem a nezávislý časopis atomových vědců Bulletin of the Atomic Scientists posunul svoje hodiny posledního soudu na 85 sekund před půlnocí, což je nejblíž apokalypse od vzniku tohoto měřidla v roce 1947. V brněnské mozaikářské Dílně Všech svatých začali ze sklíček a kamínků sestavovat portrét svatého Václava v životní velikosti, který by po dokončení měl ozdobit kapličku mezi hustopečskými vinicemi.
