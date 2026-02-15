Pět světových zpráv
Něco uvidíte, Maďaři!
Neznámí lidé slibovali koncem týdne maďarské veřejnosti záběry z pokoje, kde měl před dvěma lety souložit lídr opozice Péter Magyar se svou tehdejší přítelkyní. Webová stránka nabízela záběr na postel s tím, že brzy se budou na videu dít zajímavější věci. Do páteční uzávěrky pohrůžka splněná nebyla. Podezření na pokus o kandidátovo znevážení padá logicky na vládní stranu Fidesz Viktora Orbána. Ta to odmítá. Ženou na videu má být tehdejší Magyarova přítelkyně Evelin Vogel, která ho před dvěma lety (na začátku Magyarovy politické kariéry) tajně nahrávala a nahrávky se pak pokusila zneužít vládní média. Vogel dnes tvrdí, že o videu nic neví a i ona je oběť, ale není to příliš důvěryhodné. Magyar už spoluobčanům ohlásil, že pokud něco uvidí, bude to konsenzuální sex dvou dospělých lidí. Samozřejmě velmi záleží na tom, co se na záběrech bude odehrávat. Pokud nic zločinného nebo vyloženě degradujícího a směšného, s preferencemi voličů celá věc nejspíš příliš nezahýbe. V nich Magyarova TISZA vládní Fidesz poráží, volby se budou konat v dubnu.
Diskvalifikace za politické vyjádření na OH
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován z olympijského závodu. Na start chtěl jít s helmou, na které byly fotografie sportovců zabitých během ruské invaze, a to přesto, že mu to Mezinárodní olympijský výbor zakázal. Znamenalo by to prý porušení pravidla olympijské charty, která zakazuje politická vyjádření. Heraskevyč na sebe upozornil už před čtyřmi lety na OH v Pekingu, kdy na kameru namířil papír s nápisem „Ne válce na Ukrajině“.
