Výstava týdne: Klára Korbelová se nemaluje ráda, a právě proto se maluje tak dobře
Nebe-peklo-ráj bývala v předdigitálních časech oblíbená dětská hra: někdo před vás strčil papírovou skládačku navlečenou na prstech, vy jste mu museli říct číslo, on podle toho zastříhal rukama a přečetl vám napsaný vzkaz v duchu „udělej dřep“, „oženíš se“ nebo lakonického „idiot“. S principem hry pracuje na své stejnojmenné výstavě v pražské galerii Platforma 15 taky malířka Klára Korbelová – ale není to zdaleka tak dětská, a hlavně zdaleka ne tak nevinná záležitost.
V pouhých třiadvaceti letech patří studentka malby u Roberta Šalandy na AVU (diplomovat bude příští rok) už teď mezi nepřehlédnutelné postavy nejmladší výtvarné scény. Reálné věci, které v životě stačila procítit, totiž maluje tak spontánně, dravě a neurvale, že to připomíná cosi mezi intimním holčičím deníčkem, skicákem naštvaného teenagera a dospělou kronikou zažitých krutostí. Loni na studentských výstavách představila záznamy svého boje se závislostmi a sklonem k sebepoškozování, přičemž její naivistický rukopis, který by víc než aktuální malbě odpovídal spíš animovanému večerníčku, zobrazovaným událostem paradoxně dodává víc na autenticitě, než kdyby byl uhlazeně realistický.
Kurátor výstavy Radek Wohlmuth autorce pomohl tuhle pastvu barevných emocí tryskajících z pláten sevřít do jednoho příběhu. Začíná se malířčiným autoportrétem těsně před probuzením, pokračuje ranní toaletou nad vypitými lahváči, následuje proces krášlení, fáze milostné schůzky a končí se večírkem a jeho následky. Foglarovi ježci v kleci válející se v trávě vedle injekčních stříkaček tu symbolizují tajemný potenciál, který jednou může přinést slibnou budoucnost.
V pohledu na sebe je Klára Korbelová sebemrskačsky kritická. Zatímco krajkové spodní prádlo maluje na plátno s péčí a něhou možná i vlastními prsty namočenými do bílé barvy, kůži na svém těle pojímá jako traumatické území, u kterého je na rozdíl od oblečení či nábytku zřejmé, že už by měla jeho malování ráda za sebou: a právě proto ho maluje tak dobře.
