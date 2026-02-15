Jaderná éra, jak jsme ji znali, možná právě končí
Desítky let jsme se učili, jak jaderné zbraně nepoužít. Teď se státy začínají učit, jak je použít
Všichni cítíme, že svět vstupuje do nejistější fáze. Aliance se zdají být křehčí, obchod se fragmentuje a velmoci se otevřeněji přetahují o vliv. Pod těmito viditelnými změnami se však skrývá něco méně diskutovaného a nebezpečnějšího: pomalý rozpad jaderné stability.
Po většinu studené války se lidé obávali, že svět s jadernými zbraněmi nevyhnutelně povede k jejich šíření a jadernému konfliktu. Koneckonců, v lidské historii málokdy došlo k tomu, že by zbraně v arzenálech zůstaly nepoužité. Ale přesně to se stalo. Arzenály existovaly, ale byly vázány smlouvami, zvyklostmi a doktrínami o zdrženlivosti. Dohody o kontrole zbraní omezily jejich počet. Šíření bylo omezeno normami a tlakem. Nebyl to bezpečný svět, ale byl stabilní.
Tato éra může být u konce. Nejzřetelnějším signálem je vypršení platnosti smlouvy Nový START, poslední zbývající dohody o kontrole jaderných zbraní mezi USA a Ruskem. Poprvé za více než padesát let nyní neexistují žádné právně závazné limity pro dva největší jaderné arzenály na světě. Někteří doufají, že se bude jednat, a již byly zahájeny snahy o nalezení nástupnické dohody. Širší kontext však není povzbudivý.
Škorpioni v lahvi
