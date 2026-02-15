0:00
Astrounat Brázda
Kultura15. 2. 20262 minuty

Dokument týdne: Take That měli být projektem na jedno použití, ale důstojně zestárli nejen kvůli nostalgii

Jindřiška Bláhová

Je to záběr, který by v souvislosti s boy bandem Take That čekal málokdo. Nejmíň asi jeho členové. Dva padesátníci – Gary Barlow a Howard Donald – večeří před koncertem v šatně a první nemůže uvěřit, že druhý nemá rád zapečený květák se sýrem. Banální konverzace nabývá nečekaného významu – Take That měl být projekt s jasnou dobou expirace. Pop na jedno použití pro náctileté dívky, jejichž fantaziím byly šité na míru love songy a sexy taneční čísla. Představa, že by kapela mohla důstojně zestárnout, byla pro ty, kdo sledovali v roce 1995 její rozpad, absurdní. Že se tak stalo, v sobě má kouzlo, jež jde za hranice nostalgie. 

