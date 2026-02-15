0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
15. 2. 20263 minuty

Nezapomínejme na Grigorije Jeremějeva

Erik Tabery

Třiadvacátého prosince předstoupil důchodce Grigorij Jeremějev před poslance regionálního parlamentu Samarské oblasti s tím, že by rád promluvil. Využil zákona, který umožňuje vystoupit ve vyhrazeném čase i zástupcům stran, které nebyly zvoleny do místního sněmu. Nikdo jiný se s příspěvkem nepřihlásil a nikdo také nečekal, že by toto vystoupení mělo být něčím zajímavé. Devětašedesátiletý muž ale šokoval nejen přítomné v sále.

„Ukrajinu nejsme schopni porazit od léta 2022,“ prohlásil mimo jiné. „Od května 2022 totiž nebojujeme s Ukrajinou, ale se spojenci ze států NATO. Ukrajinu podporuje ve válce s Ruskem více než 80 zemí a organizací. Země, které podporují nás, spočítáte na prstech jedné ruky. Myslím, že je všechny dobře znáte.“

Před regionálními poslanci vystoupil proto, aby přiznali svůj omyl (podíleli se na vládnutí) a přiměli Vladimira Putina a ruskou Státní dumu ukončit válečný konflikt. Sami od sebe to podle něj neudělají, protože „nikomu se nechce vstoupit do historie jako ten, kdo prohrál čtyřletou válku. Nikde na světě nejsou oblíbeni vrchní velitelé, kteří války nevyhrávají, a jejich osud po skončení bojů nebývá záviděníhodný.“ Po poslancích také chtěl, aby se „omluvili občanům Samarské oblasti za to, že kvůli řadě okolností byli nuceni čtyři roky tolerovat zhoršování socioekonomické situace obyvatel Samarské oblasti“, protože podle jejich výpočtů stojí den války Rusko miliardu dolarů. 

Na tak otevřenou kritiku není Putinův režim zvyklý. Šokovalo je i to, že otevřeně mluvil o falšování voleb. Proto poslanci nenechali Grigorije Jeremějeva ani domluvit. Okamžitě navrhli úřadům, aby ho označily za „zahraničního agenta“. 

