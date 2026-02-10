Slováci nám radili, ať jasně podpoříme prezidenta. Proč se vrací Mikuláš Minář
Milion chvilek je se staronovým šéfem opět v centru dění a spolek řeší, kam nasměrovat energii z českých náměstí
Nejprve se začal znovu angažovat v organizaci Milion chvilek, kterou založil před osmi lety. A následně, už coby předseda, ohlásil comeback na česká náměstí. První únorový víkend se mu společně s kolegy podařilo dostat na pražské Staroměstské náměstí kolem 80 tisíc lidí, kteří zde (a částečně i na Václavském náměstí) nahlas deklarovali podporu prezidentovi ve sporu s ministrem zahraničí. Mikuláš Minář se tak po letech v ústraní opět objevil v centru dění, ve kterém se pohyboval v roce 2019, kdy pořádal bouřlivé statisícové demonstrace proti vládě Andreje Babiše.
Před sedmi lety jako mladý aktivista akcentoval riziko, že tehdejší předseda vlády zneužije svou moc a potlačí vyšetřování ve své kauze Čapí hnízdo. Poté se pokusil založit politickou stranu, ale neuspěl a roky se věnoval koučinku „rozvoje osobnosti a strategické komunikace“. Nyní Minář neprotestuje přímo proti původnímu protivníkovi – hlavní tlak aktuálně směřuje proti Petru Macinkovi. Jaké jsou ale jeho další plány? A jak naloží s energií, kterou se mu po letech opět podařilo probudit?
Nečitelný Milion chvilek
Návrat známého aktivisty do pozice, ve které klade požadavky na vládu, otevírá celou řadu otázek. Milion chvilek po Minářově odchodu v roce 2021 téměř zmizel ze scény – nikoli kvůli tomu, že by cíleně utlumil svou činnost, ale spíše kvůli tomu, že po výměně vládnoucí garnitury hledal novou tvář a roli. Organizace se těšila finanční podpoře občanů, měla kolem 15 zaměstnanců na plný úvazek a síť tisíce spolupracovníků po celém Česku.
