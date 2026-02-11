Okamura vrací poslankyni úder za stížnost Ústavnímu soudu
Spor kvůli zakázané zahraniční cestě dvou zákonodárkyň má pokračování
Konflikt ohledně zakázané zahraniční cesty dvěma opozičním poslankyním má další dějství. Poté co organizační výbor loni na podzim neschválil Adrianě Chochelové a Ireně Ferčíkové Konečné pracovní cestu na jednání evropského výboru, obrátily se na Ústavní soud s tím, že to považují za zásah do svých ústavních práv. To poslance vládní většiny v čele s předsedou sněmovny a šéfem zmíněného výboru Tomiem Okamurou popudilo. A v reakci na to Ferčíkovou Konečnou nezvolili předsedkyní podvýboru pro digitální ekonomiku, AI a ochranu uživatelů, přestože na její podpoře byla široká domluva.
Když evropský výbor na podzim loňského roku projednával, kdo jej zastoupí na zasedání výboru Evropského parlamentu pro lidská práva, zájem vyjádřily pouze dvě opoziční poslankyně. Ostatní členové, včetně těch vládních, delegaci podpořili. Následně však cesta narazila na organizačním výboru, který účast dvou zákonodárkyň na bruselském meziparlamentním jednání o otázce právního státu neschválil. Konkrétně vyslání delegace podpořilo jen pět členů organizačního výboru, šest se jich zdrželo a proti byl předseda Okamura.
Jak už Respekt dříve napsal, podle jeho zdrojů označil Okamura na uzavřeném jednání cestu za „zbytečnou“. I z ústavní stížnosti, jejíž součástí je zápis z výboru, vyplývá, že proti vystupoval právě šéf SPD. Vadilo mu téma jednání evropského výboru, který se měl věnovat situaci právního státu v sedmadvacítce. Kromě toho zmiňoval otázku rozpočtu a opakoval, že některé cesty z „ideologických důvodů“ schváleny nebudou.
