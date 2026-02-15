Pět českých zpráv
Plaga: Bylo by lepší zákaz sociálních sítí pro děti vyjednat na úrovni EU
Zákaz přístupu dětí a mladistvých na sociální sítě by podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) měl být vyjednán na úrovni Evropské unie. Národní restrikci ministr považuje za poslední řešení. O tom, že vláda vážně zvažuje zákaz pro děti mladší 15 let, mluvil premiér Andrej Babiš i vicepremiér Karel Havlíček (oba ANO). Sociální sítě podle nich dětskému vývoji škodí. K obdobnému zákazu už přistoupila Austrálie, další země ho chystají.
Vláda zrušila NERV
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS) NERV radil například s důchodovou reformou nebo s reformou veřejných financí. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zdůraznila, že naopak nepřipravuje zrušení Národní rozpočtové rady, přestože premiér Andrej Babiš o odborném orgánu zřízeném zákonem řekl, že je zbytečný.
