Z Břeclavi do Asie a až na hranu rizika. Příběh programátora Tomáše Jiřikovského a jeho honby za penězi 

Když brněnští kriminalisté vlétli v úterý 12. dubna 2016 – podruhé během necelých dvou let – do domu jistého Tomáše Jiřikovského na domovní prohlídku, bylo jim už známo, že tenhle vyučený zámečník z Břeclavi vydělával bitcoiny na takzvaném Ovčím tržišti (Sheep Marketplace), což bylo něco jako internetový obchod v temné části internetu známé jako darknet, kde se prodávaly drogy i zbraně. Navzdory tomu, že market skončil už na konci roku 2013, se na účtech jeho zakladatele dál objevovaly statisíce korun. Za ty si pořizoval nemovitosti, auta i novou velmi drahou počítačovou techniku. Právě pro ni vyšetřovatelé do jeho dobře zabezpečeného domu v Lužici u Břeclavi dorazili.