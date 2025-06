Může se Babiš stát premiérem, i když tentokrát dostane trest za Čapí hnízdo?

Případ Andreje Babiše trvá deset let a odbyl si už několik podobných koleček. To nejnovější se ale liší. V roce 2015 začala policie prošetřovat, jestli farma Čapí hnízdo spadající pod jeho holding Agrofert čerpala neoprávněně padesátimilionovou dotaci z fondu Evropské unie. Státní zástupce Jaroslav Šaroch v roce 2019 rozhodl o zastavení trestního stíhání, nejvyšší žalobce Pavel Zeman však jeho rozhodnutí zvrátil a případ se tak dostal před městský soud. Ten v roce 2023 vydal zprošťující rozsudek, který byl následně vrchním soudem zrušen, nicméně městský soud minulý rok vydal znovu rozsudek, který Andreje Babiše zprošťuje viny. Vrchní soud v Praze opět rozhodnutí zrušil a vrátil jej nižší instanci, která se tak případem bude zabývat již potřetí. Podle odborníků ale tentokrát Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku zavázal městský soud k tomu, aby rozhodl o vině Andreje Babiše a Jany Nagyové. Co tedy bude s šéfem ANO, jak proces dopadne a jak může ovlivnit jeho další kariéru?