Evropští politici jsou před páteční schůzkou na Aljašce optimističtí. Věří, že Trump je na jejich straně
Ve snaze zachránit Ukrajinu si ve středu evropští lídři volali s Trumpem i Zelenským. Co americký prezident v pátek tváří v tvář Putinovi udělá, ale zůstává nejasné.
Berlín se během středečního odpoledne spojil s Washingtonem. Klíčoví evropští politici, kteří mají blízko k americkému prezidentovi doufali, že se jim na poslední chvíli podaří přesvědčit Donalda Trumpa, aby nehodil Ukrajinu přes palubu. V pátek se totiž má na Aljašce setkat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a spolu chtějí rozhodnout o dalším osudu ruskou agresí sužované země. Putin doufá, že se mu podaří získat okupovaná území. Ukrajina touží po míru a potrestání ruského nájezdníka.
Zástupci Finska, Francie, Itálie, Polska, Británie, stejně jako Evropské unie a NATO pod záštitou německého kancléře Friedricha Merze sdíleli během virtuálního hovoru s Trumpem své základní postoje, včetně toho, že než začne jakékoli mírové jednání, musí dojít k příměří. Rusko, které v tuto chvíli okupuje zhruba pětinu ukrajinského území, zatím napadeného souseda dál ostřeluje a útočí hlavně raketami a drony.
„Základní bezpečnostní zájmy Evropy a Ukrajiny musí být na Aljašce chráněny. Hranice nelze posunout násilím. To bylo poselství, které jsme jako Evropané dnes předali americkému prezidentovi Trumpovi,“ uvedl Merz po virtuálním summitu s Trumpem, stojící po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Berlíně. I sám Trump potvrdil, že „z velké části sdílí“ postoje Evropy, „a proto mohu říci, že jsme měli opravdu konstruktivní a dobrý rozhovor“.
