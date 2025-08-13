0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kontext13. 8. 20254 minuty

Evropští politici jsou před páteční schůzkou na Aljašce optimističtí. Věří, že Trump je na jejich straně

Ve snaze zachránit Ukrajinu si ve středu evropští lídři volali s Trumpem i Zelenským. Co americký prezident v pátek tváří v tvář Putinovi udělá, ale zůstává nejasné.

Dominika Perlínová

Berlín se během středečního odpoledne spojil s Washingtonem. Klíčoví evropští politici, kteří mají blízko k americkému prezidentovi doufali, že se jim na poslední chvíli podaří přesvědčit Donalda Trumpa, aby nehodil Ukrajinu přes palubu. V pátek se totiž má na Aljašce setkat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a spolu chtějí rozhodnout o dalším osudu ruskou agresí sužované země. Putin doufá, že se mu podaří získat okupovaná území. Ukrajina touží po míru a potrestání ruského nájezdníka.

Zástupci Finska, Francie, Itálie, Polska, Británie, stejně jako Evropské unie a NATO pod záštitou německého kancléře Friedricha Merze sdíleli během virtuálního hovoru s Trumpem své základní postoje, včetně toho, že než začne jakékoli mírové jednání, musí dojít k příměří. Rusko, které v tuto chvíli okupuje zhruba pětinu ukrajinského území, zatím napadeného souseda dál ostřeluje a útočí hlavně raketami a drony.

„Základní bezpečnostní zájmy Evropy a Ukrajiny musí být na Aljašce chráněny. Hranice nelze posunout násilím. To bylo poselství, které jsme jako Evropané dnes předali americkému prezidentovi Trumpovi,“ uvedl Merz po virtuálním summitu s Trumpem, stojící po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Berlíně. I sám Trump potvrdil, že „z velké části sdílí“ postoje Evropy, „a proto mohu říci, že jsme měli opravdu konstruktivní a dobrý rozhovor“.

↓ INZERCE
Mohlo by vás zaujmout:

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články