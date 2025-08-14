V klíčové studii o dopadech klimatických změn udělali vědci zásadní chybu. Je dobrá zpráva, že to víme
Svět může kvůli klimatické změně zchudnout. Jenom ne o 60 procent
V široce citované studii o dopadu klimatických změn na ekonomický růst, publikované loni v dubnu v časopise Nature, je zřejmě zásadní chyba. Odhalili ji vědci z několika amerických univerzit, kteří si všimli, že údaj o míře možných ekonomických škod je podivně vysoký, a našli i příčinu. Časopis už oznámil, že situaci řeší a podnikne „vhodný editorský krok“, což může znamenat stažení studie či publikování její opravené verze.
Značně nadsazený údaj o míře škod, které klimatická změna může do konce století způsobit, ovšem mezitím stihl vyděsit ekonomy a zařadit se mezi materiály, z nichž vycházejí důležité globální instituce. Podle klimaskeptiků je kauza naprostým selháním a ostudou věd o klimatu. Vědci namítají, že naopak ukazuje sílu vědy: chybu se podařilo najít a odstranit. A upozorňují, že i opravený, nižší údaj o propadu HDP, který už odpovídá dřívějším prognózám, je dostatečně vážným varováním, aby lidstvo bralo snižování emisí vážně.
Když neomezíme emise
Autoři inkriminované studie, trojice vědců z německého Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatických změn, se ve svém výzkumu (The economic commitment of climate change | Nature ) pokusili vyčíslit, nakolik může svět kvůli globálnímu oteplování zchudnout. Zakalkulovali přitom emise skleníkových plynů, které již byly do atmosféry vypuštěny a zůstávají v ní, a dále počítali se skutečností, že kvůli existujícím zdrojům, jako jsou už postavené elektrárny na fosilní paliva, nelze emise „vypnout“ ze dne na den – jejich vypouštění má značnou setrvačnost.
