0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kontext14. 8. 20256 minut

V klíčové studii o dopadech klimatických změn udělali vědci zásadní chybu. Je dobrá zpráva, že to víme

Svět může kvůli klimatické změně zchudnout. Jenom ne o 60 procent

Martin Uhlíř

V široce citované studii o dopadu klimatických změn na ekonomický růst, publikované loni v dubnu v časopise Nature, je zřejmě zásadní chyba. Odhalili ji vědci z několika amerických univerzit, kteří si všimli, že údaj o míře možných ekonomických škod je podivně vysoký, a našli i příčinu. Časopis už oznámil, že situaci řeší a podnikne „vhodný editorský krok“, což může znamenat stažení studie či publikování její opravené verze.

Značně nadsazený údaj o míře škod, které klimatická změna může do konce století způsobit, ovšem mezitím stihl vyděsit ekonomy a zařadit se mezi materiály, z nichž vycházejí důležité globální instituce. Podle klimaskeptiků je kauza naprostým selháním a ostudou věd o klimatu. Vědci namítají, že naopak ukazuje sílu vědy: chybu se podařilo najít a odstranit. A upozorňují, že i opravený, nižší údaj o propadu HDP, který už odpovídá dřívějším prognózám, je dostatečně vážným varováním, aby lidstvo bralo snižování emisí vážně.

Když neomezíme emise

↓ INZERCE

Autoři inkriminované studie, trojice vědců z německého Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatických změn, se ve svém výzkumu (The economic commitment of climate change | Nature ) pokusili vyčíslit, nakolik může svět kvůli globálnímu oteplování zchudnout. Zakalkulovali přitom emise skleníkových plynů, které již byly do atmosféry vypuštěny a zůstávají v ní, a dále počítali se skutečností, že kvůli existujícím zdrojům, jako jsou už postavené elektrárny na fosilní paliva, nelze emise „vypnout“ ze dne na den – jejich vypouštění má značnou setrvačnost.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články