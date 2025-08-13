Umění je politika
Vzkaz z Respektu
Hezký den, čtenářky a čtenáři,
ve dvou našich dlouhých článcích z posledních dnů popisujeme, jak se umění protíná s politikou. Vlastně nevím, jestli je umění vždycky politika. Koneckonců možná je pravda, že vše je v důsledku politické, i všechno osobní a soukromé, což bylo motto feministek západního světa už před padesáti lety, takže co by ne umění. O čem sporu být nemůže: umění někdy politika je.
V obálkovém textu aktuálního Respektu píše Pavel Turek o podivuhodném kulturním pohnutí, které začalo na Slovensku před nějakými šesti lety a jehož výsledkem je tamní unikátní rapové scéna.
