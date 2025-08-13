0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
13. 8. 20253 minuty

Umění je politika

Vzkaz z Respektu

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota a Silvie Lauder.

Hezký den, čtenářky a čtenáři,

ve dvou našich dlouhých článcích z posledních dnů popisujeme, jak se umění protíná s politikou. Vlastně nevím, jestli je umění vždycky politika. Koneckonců možná je pravda, že vše je v důsledku politické, i všechno osobní a soukromé, což bylo motto feministek západního světa už před padesáti lety, takže co by ne umění. O čem sporu být nemůže: umění někdy politika je.

V obálkovém textu aktuálního Respektu píše Pavel Turek o podivuhodném kulturním pohnutí, které začalo na Slovensku před nějakými šesti lety a jehož výsledkem je tamní unikátní rapové scéna.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články